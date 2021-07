Futebol e disciplina se unem em projeto social que atende a quase 50 crianças no Bairro Aparecida

CARATINGA- Esporte a favor da disciplina e como uma ferramenta de transformação social. O DIÁRIO DE CARATINGA foi conhecer o Projeto 1° de Maio, no Bairro Aparecida, idealizado por Vinícius Alves Roberto e Jeniffer Silva Marinho, com treinos de futebol para dezenas de crianças de sete a 14 anos.

Conforme Vinícius, o projeto nasceu de forma despretensiosa. Foi observando ele e a esposa treinarem, que algumas crianças se interessaram em participar das atividades. “Alguns dos meninos pediram para fazer. Eles começaram a fazer, corremos todo dia no campo e pediram pra eu treinar eles. Não tem nada para fazer, com essa pandemia e eu comecei com seis crianças. Foram espalhando, chegando, subiu para 14, de 14 para 26. Hoje em dia está com 48 alunos”.

Vinícius apresenta os treinamentos básicos que aprendeu quando era mais jovem. A bagagem, que traz muito do lado educativo e da disciplina, tem sido repassadas aos alunos. “Treinei no projeto ‘Pé na bola, cabeça na escola’ e no poliesportivo Limoeiro. Não tenho curso de Educação Física, nem nada. E todo mundo que vir aqui tem que primeiramente respeitar um ao outro. O balanço é positivo, tem um aluno nosso aqui que inclusive estamos querendo preparar para fazer um teste com ele. Ele é acima da média. E os pais também estão gostando demais, vêm acompanhar os jogos”.

Para manutenção do projeto, pessoas solidárias têm sido fundamentais, incentivando a continuidade dos treinamentos, como enfatiza. “Tenho que agradecer a Solange da creche e o Geraldo Cigano, que faz parte da associação do bairro, que estão nos ajudando muito”.

Jeniffer Silva acrescenta que, devido ao projeto ser realizado de forma totalmente voluntária, algumas ações estão sendo feitas para arcar com os custos. “Estamos fazendo rifas para manter, bingo, bazar beneficente e com isso estamos mantendo. Precisamos de material de esporte, bola, chuteira e meião. Tem criança que não tem um uniforme e não tem condições. Por isso estamos atrás de verba”.

Ela afirma que é gratificante desenvolver um trabalho que proporcione lazer e boas práticas para as crianças. “O projeto é para tirar essas crianças da rua e envolver mais com o esporte. Esporte é tudo, é vida. A criança estando bem no esporte, está bem em tudo. A criança que quiser participar é só vir, ter compromisso com os treinos, que quando tiver jogo vai participar”.

APROVAÇÃO

Gleidiane Nascimento Ferreira é mãe do aluno Samuel Henrique e cita os benefícios de participação do garoto no Projeto 1° de Maio. “Com apenas 30 dias que meu filho está participando desse projeto, ele está muito feliz, muito presente. É importante eles se envolverem nesse trabalho, porque tira as crianças da rua, do convívio com coisas que não deve. Saímos do Santa Cruz para estar presente aqui, ele e um outro colega, para participar destes treinos três vezes por semana. Trago ele todos os treinos, participo aqui, depois volto para meu trabalho”.

E acredita que é muito importante incentivar o esporte. “Essencial os colaboradores, patrocinadores, apoiarem esse trabalho, esse projeto. Falo pelo meu filho que acompanho todos os dias, no dia que tem treino ele acorda 5h, 6h, ansioso para estar aqui”.

Solange Maria Benvindo, moradora do bairro, também elogia o trabalho desenvolvido e incentiva que mais pessoas possam contribuir para a manutenção. “Acredito que o futebol é um instrumento de transformação de vida, de resgate de vidas, podemos ver pela quantidade de crianças que vem aqui todo dia treinar. É isso que me abriu os olhos, ali da janela, tomando café, comecei a prestar atenção nas atividades que aconteciam aqui no campo. Essas pessoas precisam de apoio, mais parceiros, para ajudar um projeto lindo desses continuar e fazer parte da vida de mais crianças. Faz muita falta uma atividade, uma ocupação para os nossos meninos”.

A reportagem ainda conversou com dois alunos que participam do projeto. Uma pausa nos treinos para falar sobre os benefícios desta ação realizada de forma totalmente voluntária.

Gabriel Henrique da Silva Teixeira, 13 anos, treina há dois meses e está satisfeito com os resultados. “Estou achando um projeto muito bom, incentiva as crianças a fazer exercício. O que me incentivou foi que gosto de muito de futebol e treinar com meus amigos. Eu já treinei em clubes e um amigo meu me falou sobre esse projeto. Eu vim, gostei daqui e fiquei”.

Pietro Augusto de Oliveira, 12 anos, faz questão de convidar outras crianças. “Aqui é bom, muitos amigos jogando bola, sem nenhuma briga em campo. Recomendo muito a treinar, você vai treinar bastante, participar de categoria mais alta, fazer jogo. Eu quero ser jogador. Eu sou do Atlético Mineiro. Vem treinar gente, eu recomendo, vocês vão ter um ótimo desempenho aqui”.

Quem quiser conhecer o projeto e ser um parceiro ou patrocinador pode fazer contato pelo (33) 99998-9646”.