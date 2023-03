Hoje o DIÁRIO DE CARATINGA completa 28 anos de sua fundação. O veículo foi criado pelo jornalista e empresário Wilton Rodrigues, que à época era o proprietário do Diário do Aço. Visionário, ele teve a capacidade de perceber como as notícias de Caratinga frequentemente ganhavam destaque nas páginas de seu jornal, e que seria viável a implantação de uma sucursal do DA na Cidade das Palmeiras

O DIÁRIO foi fundado num tempo em que a sociedade caratinguense passava por uma transição. Nesse período, além de se destacar por sua pujante produção cafeeira, Caratinga começava a se despontar como cidade universitária, por sua expansão no setor educacional, com a ampliação da oferta de cursos superiores. A instalação de empresas de renome nacional, a criação de novas marcas locais, que rapidamente iam conquistando espaços notáveis em todo o país, também marcaram a fase de implantação do DIÁRIO DE CARATINGA, além do novo perfil mais arrojado do empresariado caratinguense que se desenhava e conquistava o mercado para além das divisas do município.

Em um curto tempo após a criação do DIÁRIO DE CARATINGA, a direção do jornal ficou a cargo das irmãs Veronici e Maria Aparecida, que sempre se dedicaram a cobrir notícias regionais que não têm apenas Caratinga como foco, mas todas as cidades do entorno. Desta forma, o DIÁRIO DE CARATINGA se tornou uma ferramenta importante de comunicação, um agente social consolidado graças à sua credibilidade.

Ao longo desses 28 anos, redatores e colaboradores do DIÁRIO DO AÇO sempre foram fundamentais para que o veículo se tornasse referência do jornalismo feito no interior de Minas Gerais.

Hoje, o DIÁRIO não é só impresso. Em sua versão online, o jornal está presente em seu site e nas redes sociais, afinal os tempos são outros, a notícia urge. A postagem das notícias é imediata, mas sem ser imediatista, já que a apuração dos fatos é o diferencial do DC.

Se existe uma palavra que define essa trajetória de 28 anos do DIÁRIO, essa palavra é ‘progredir’, ou seja, caminhar para a frente; avançar, prosseguir, tornar-se maior e/ou melhor, incorporando novidades, desenvolver-se, crescer, modernizar-se.

Então, neste 28º aniversário do DC, reafirmamos nosso compromisso com nossos leitores, por meio de nossas reportagens apuradas, afinal os fatos devem ser expostos com rigor, objetividade e imparcialidade. Costumamos dizer que temos nossas opiniões, que são expressas na coluna Painel e em artigos, mas nunca temos nossos fatos. Em suma, como disse Bernard Baruch, conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt, e responsável por cunhar o termo “Guerra Fria”: “Todos têm direito de se enganar nas suas opiniões. Mas ninguém tem o direito de se enganar nos fatos”.

Obrigado a você, leitora (o) por pavimentar essa caminhada de quase três décadas. O nosso desejo de hoje é o desejo de todos os dias: que tenhamos sempre boas notícias para você!!!