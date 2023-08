Programa social na Doctum beneficiará alunos com 500 bolsas integrais no ensino superior

Na 4ª edição, o programa Acesso Superior bate recorde de bolsas disponibilizadas para cadastrados no CadÚnico

CARATINGA – Em 2024, a Rede de Ensino Doctum beneficiará 500 alunos com bolsas integrais distribuídas entre as suas Unidades próprias nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Os cursos de graduação ofertados no Acesso Superior serão nas modalidades presencial, semipresencial e EaD. Para participar do processo seletivo o candidato deve atender aos requisitos socioeconômicos estabelecidos no edital publicado no site do programa social, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com NIS atualizado dentro de 2 anos e, exclusivamente, ingressando no primeiro período em 2024.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 27 de setembro de 2023, através do site: acessosuperior.doctum.edu.br. A prova ocorrerá online dia 01 de outubro, domingo, de 14h às 17h, através da plataforma de vestibular online Doctum. Os candidatos receberão o link para acesso a prova no e-mail cadastrado no ato da inscrição. Composta por 50 questões de múltipla escolha, nas áreas de conhecimento de Português, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, cada questão terá peso 20, totalizando 1000 (mil) pontos.

A Rede de Ensino Doctum, seguindo o pilar do Compromisso Social, possibilita o acesso ao ensino superior com cursos de qualidade e reconhecidos pelo MEC. Lucas Machado, aluno do 4º período do curso de Direito, na unidade de Leopoldina, estuda com a bolsa que conquistou no programa desenvolvido pela IES: “Minha jornada na Doctum começou em 2022, através do Acesso Superior que disponibiliza bolsas de 100%, eu consegui ingressar na faculdade e passei em primeiro lugar. É uma oportunidade ímpar de fazer a faculdade que eu mais esperava e na minha cidade”, diz Lucas.

O resultado final do Acesso Superior será publicado no dia 10 de novembro com data prevista em edital para matrícula dos contemplados. A relação de vagas por unidade, curso e modalidade estão no regulamento: acessosuperior.doctum.edu.br.

Serviço:

Inscrições: 25/05/2023 a 27/09/2023.

Site e regulamento: acessosuperior.doctum.edu.br

Vagas: 500 (consulte a distribuição de cursos e unidades no edital)

Prova: 01/10/2023 às 14h (horário de Brasília)

Público-alvo: ingressantes ao ensino superior de 2024, com ensino médio completo, cadastrado no CadÚnico e com o NIS atualizado.