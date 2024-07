Prefeitura implanta medida com objetivo de zerar fila e agilizar a realização de exames e consultas com médicos especialistas

CARATINGA- Em um esforço contínuo para aprimorar os serviços de saúde e proporcionar maior agilidade no atendimento à população, a Prefeitura de Caratinga lançou nesta quinta-feira (04/07), o Programa “Saúde Fila Zero”. A iniciativa visa zerar as filas de espera para exames e consultas com médicos especialistas.

Com o Programa “Saúde Fila Zero”, todas as consultas e exames que aguardam autorização serão agendados de imediato. No caso dos atendimentos realizados nas unidades de saúde desde o dia de ontem, após a consulta médica, os exames e consultas com especialistas indicados após a consulta médica são agendados em até 48 horas.

Dentre os exames ofertados estão todos os cobertos pelo SUS. A lista inclui exames laboratoriais, ressonâncias, tomografias, biópsias, exames cardíacos (eco, mapa, teste, holter), densitometria óssea, espirometria, endoscopia, colonoscopia, exames oftalmológicos e ginecológicos. Esses exames são fundamentais para o diagnóstico precoce e o monitoramento de diversas condições de saúde, contribuindo para a prevenção e o tratamento adequado de doenças, promovendo o bem-estar da população.

É importante ressaltar que tanto a realização dos exames quanto as consultas com médicos especialistas serão realizadas de acordo com a disponibilidade de agenda das empresas e médicos prestadores. A prioridade dos agendamentos será dos pacientes do Sistema SUS.

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira, destacou a importância do programa. “Sempre estivemos comprometidos em oferecer um atendimento de saúde de qualidade para nossa população. O ‘Saúde Fila Zero’ vai proporcionar mais agilidade no atendimento da nossa população com exames e consultas com médicos especialistas. Tenho certeza que irá contribuir muito para agilizar o tratamento e a prevenção de doenças”, afirmou.

O Programa “Saúde Fila Zero” já está em vigor. Para mais informações sobre o programa e como usufruir dos benefícios, basta entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência.

Especialidades médicas ofertadas pela rede municipal de saúde:

– Angiologista

– Cardiologista

– Gastroenterologista

– Ginecologista

– Hematologista

– Hepatologista

– Neurologista

– Neuropediatra

– Ortopedista

– Pediatra

– Pneumologista

– Psiquiatra

– Reumatologista

– Urologista