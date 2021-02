Programa Morar Legal segue a todo vapor em Santa Bárbara do Leste

Governo Municipal entrega dezenas de Escrituras aos moradores

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde da última sexta-feira (29/1), diversos moradores do bairro Tito Mateus e do bairro Nossa Senhora de Lourdes receberam das mãos da prefeita Wilma Pereira e da vice-prefeita Beth Leles, a escritura definitiva de seus imóveis. Isso foi possível, com base no Programa Morar Legal, que vem sendo desenvolvido pelo Governo Municipal desde 2019. Até o momento, centenas de pessoas já foram contempladas com o benefício.

Para a prefeita Wilma Pereira, essa entrega de documentos representa um grande passo para a administração. Segundo ela, a continuação do Programa Morar Legal, bem como o desenvolvimento de diversos trabalhos em todos os setores públicos, é um compromisso que ela assumiu e que está empenhada em cumprir. Mais uma vez, a Prefeita reafirmou que, com as bênçãos de Deus, irá trabalhar incansavelmente até o dia 31 de dezembro de 2024, visando promover o desenvolvimento do município e o bem-estar da população.

A vice-prefeita Beth Leles destacou que está muito feliz com a continuidade desse importante Programa. Segundo ela, com os documentos em mãos, os moradores de Santa Bárbara do Leste agora são legítimos proprietários dos imóveis, o que garante mais segurança e dignidade a todos.

O presidente da Câmara, Altair Nunes, parabenizou a prefeita Wilma Pereira pela empenho e competência em desenvolver esse Projeto. Além disso, ele parabenizou os moradores dos bairros Tito Mateus e Nossa Senhora de Lourdes, que confiaram na seriedade do Programa e que hoje estão com os documentos em mãos.

O morador do bairro Nossa Senhora de Lourdes, João Basílio Neto, disse que receber a Escritura da propriedade é motivo de muita alegria. Ele tem um imóvel no Bairro há cerca de nove anos e disse ter ficado muito satisfeito por receber seu documento em mãos.

A expectativa do Governo Municipal é de que em breve, todos os moradores da área urbana de Santa Bárbara do Leste possam se cadastrar no Programa e ser beneficiados com as Escrituras. Para isso, é necessário aguardar receber o comunicado da Prefeitura, pois, o Programa é desenvolvido em etapas e, tão logo seja possível, todos serão beneficiados.

Assessoria de Comunicação