Programa de voluntariado nas APACs está com inscrições abertas em todo o Brasil

Curso capacita pessoas a ajudar a instituição e a contribuir com uma sociedade mais segura

DA REDAÇÃO – Interessados em realizar trabalhos voluntários em alguma unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) podem ingressar no Curso de Formação de Voluntários. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link https://apacs.org.br/cursovoluntarios/.

O voluntariado na APAC é um movimento que beneficia a sociedade como um todo. Quem apoia a reintegração de detentos, ajuda a reduzir a reincidência criminal, além de proporcionar uma mudança real nas comunidades ao redor das APACs, que se beneficiam dos projetos sociais realizados pelos recuperandos, como limpeza urbana, doação de alimentos e serviços à população carente.

Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever no programa de voluntariado. Não importa sua profissão ou área de atuação, o voluntário é acolhido de acordo com seus talentos e dons. O curso é presencial e tem como finalidade capacitar os interessados para atuar de maneira eficiente nas APACs, entendendo os princípios e objetivos do método.

“A participação ativa da comunidade é um dos pilares que sustenta toda a nossa metodologia, por isso o voluntário é uma peça chave no método APAC. Eles são agentes transformadores que ajudam a reescrever a história de pessoas que, muitas vezes, foram excluídas da sociedade”, declara Tatiana Faria, diretora-geral da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC).

Sobre as APACs

As APACs são instituições que têm como objetivo a recuperação de pessoas condenadas, com foco na reintegração social, em um ambiente humanizado, com participação social na execução penal e gerenciadas pela sociedade. Criado com base em 12 elementos fundamentais, o método busca oferecer um tratamento integral ao recuperando, com atividades que envolvem religião, educação, trabalho, e apoio psicológico e social. Desde sua criação em 1972, o modelo APAC tem alcançado resultados excepcionais, com taxas de reincidência de menos de 14%, bem abaixo do sistema convencional que chega a 80%, além de custos significativamente menores para o Estado.

Sobre a FBAC

A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de congregar e manter a unidade de propósitos de suas afiliadas e assessorar as APACs do exterior. Além disso, tem a tarefa de orientar, zelar e fiscalizar a correta aplicação da metodologia e ministrar cursos e treinamentos para funcionários, voluntários, recuperandos e autoridades de modo a consolidar as APACs existentes e contribuir para a expansão e multiplicação de novas APACs.