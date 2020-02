Programa de Residência Médica da Funec está com inscrições abertas

CARATINGA – O Programa de Residência Médica da Fundação Educacional de Caratinga (Funec) está com inscrições abertas para vagas de Residência Médica, ao todo são 14 vagas nas áreas de: Anestesiologia, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria e Psiquiatria. A Residência Médica da Funec é credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e os interessados podem se inscrever até o próximo dia 14 de fevereiro.

A coordenadora geral da Comissão de Residência Médica da Funec, Daniela Fonseca Genelhu Soares, destaca a importância desta etapa na formação dos profissionais da medicina. “O processo de ensino aprendizagem da Residência Médica é muito importante para a formação profissional dos novos médicos e médicas, uma vez que, durante este processo é possível vivenciar o cotidiano da profissão na prática, de maneira supervisionada e humanizada. Este é o momento certo para praticar a escuta e aprender e a enxergar seus pacientes como pessoas, e não apenas como um nome em uma ficha”.

Estão aptos a participar do processo seletivo, profissionais graduados no curso de Medicina de instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação do Brasil e devidamente registrado no respectivo conselho (CRM) antes do período de início da Residência Médica, que é o mês de março de 2020. A prova escrita será aplicada na cidade de Caratinga na data prevista de 17 de fevereiro de 2020 e a prova prática está prevista para ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2020, também na cidade de Caratinga.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de fevereiro na recepção do Hospital CASU, mantido pela FUNEC, situado na Rua Niterói s/n, Bairro das Graças, Caratinga (MG), durante seu horário de funcionamento. Outras informações podem ser adquiridas no edital que está disponível no site: https://unec.edu.br/editais/.