Programa Criança Feliz realiza acompanhamento da primeira infância em Piedade de Caratinga

A prefeitura de Piedade de Caratinga realiza através da Secretaria de Desenvolvimento Social e do equipamento CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, o Programa Criança Feliz que tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto.

Voltado a gestantes e crianças de até 3 anos, e crianças de até 6 anos beneficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Programa Criança Feliz desenvolve uma política pública integrada nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e promoção e defesa dos direitos da crianças no âmbito municipal através do acompanhamento dos assistidos e sua família por meio de visitas domiciliares. O programa ainda atende crianças de 0 a 72 meses que perderam ao menos um dos seus responsáveis em virtude da pandemia da Covid-19 e crianças afastadas do convívio familiar em razão de medidas de proteção prevista no artigo 101 da Lei Federal nº 8.069.

Em Piedade de Caratinga, o Programa Criança Feliz está acompanhando 100 famílias inseridas no cadÚnico, e conta com uma equipe de 3 visitadoras divididas nas áreas de abrangência do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, que realizam o acompanhamento de gestantes e crianças que aderiram ao programa.

“Conforme estabelecem as diretrizes e objetivos do Programa a equipe profissional trabalha realizando visitas domiciliares para oferecer suporte e orientação aos pais na criação dos filhos, esse acompanhamento é feito através das visitas domiciliares realizadas pelas visitadoras do programa periodicamente. Com isso, a intenção é desenvolver crianças, adolescentes e adultos com maior maturidade emocional, com independência, diminuindo assim os riscos de perpetuação da alienação e pobreza destas pessoas”, explica Pollyany Lima – supervisora do Programa Criança Feliz.

Para participar do Programa Criança Feliz, os responsáveis devem procurar o CRAS de Piedade de Caratinga localizado na Praça Adriano Sabino s/nº, Centro. Maiores informações através do telefone (33) 3323-8039.