Programa Bolsa Atleta 2021

Edital já está disponível: R$ 70.000 serão repassados através de 29 bolsas esportivas

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes lança nessa quarta-feira (16), o edital para seleção de atletas e equipes de alto rendimento relativo ao Programa Bolsa Atleta Caratinga.

O Programa Bolsa Atleta foi instituído no município no ano de 2011 tendo seu primeiro edital lançado em 2012, sendo precursor entre os municípios mineiros a desenvolver tal política. Em 2021, serão R$ 70.000 repassados através de 29 bolsas esportivas com o objetivo de fomentar a participação dos atletas e equipes caratinguenses em competições esportivas a nível estadual, nacional e internacional.

O presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Caratinga, Leandro Viana, ressalta a importância do Programa: “O Programa Bolsa Atleta é a mais importante política pública esportiva do município voltada ao alto rendimento, e propiciou em 2020, mesmo diante da paralisação parcial do calendário esportivo em diversas modalidades esportivas, a participação de atletas caratinguenses em diversas competições esportivas em todo o território nacional”.

Leandro enfatiza que, com o apoio, ano após ano, o município tem conquistado destaque no cenário esportivo estadual e nacional, com grandes resultados como por exemplo, o atleta Marcos Toledo que figura entre os principais atletas nacionais em sua faixa e categoria no Taekwondo representando o Brasil em diversas competições, inclusive internacionais.

Outro exemplo é o atleta do mountain bike Gustavo Vilela Júnior que foi campeão mineiro de XCO e XCM e terminou o Campeonato Brasileiro em 2020 na sexta colocação geral, além de campeões no Tiro Esportivo, Atletismo, Jiu Jitsu e outras modalidades. “A Prefeitura de Caratinga reafirma através da continuidade do Programa Bolsa Atleta Caratinga, o comprometimento com o esporte e respeito aos desportistas caratinguenses, que levam o nome do município país afora”, frisa.

Para participar da seleção, os atletas e equipes interessados em pleitear as bolsas deverão seguir as instruções do Edital 2021, que está disponível no site educ.caratinga.mg.gov.br ou na sede da Superintendência de Cultura e Esportes localizada na Praça Cesário Alvim nº 11 – 3º andar, Centro. O cadastro deverá ser realizado até o dia 2 de julho.