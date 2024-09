Programa ALI vai selecionar mais de 160 bolsistas com remuneração de R$ 5 mil

Inscrições vão até 19 de setembro para atuar nas modalidades Produtividade e Educação Empreendedora

DA REDAÇÃO- O Sebrae Minas abriu edital para a seleção de bolsistas para o Programa ALI – Agentes Locais de Inovação, destinada a profissionais de nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura. Os interessados poderão se inscrever até 19 de setembro pelo site: concepcaoconsultoria.com.br.

Na regional Rio Doce e Vale do Aço, que abrange Aimorés, Caratinga, Governador Valadares, Guanhães, Ipatinga, Itabira, João Monlevade e municípios vizinhos, são oferecidas 21 vagas imediatas e outras 41 de cadastro reserva para atuar nas modalidades Produtividade e Educação Empreendedora.

No período de atuação, os bolsistas vão utilizar ferramentas para promover a inovação juntos aos pequenos negócios, instituições de ensino ou territórios. Entre as funções dos agentes, estão a aplicação de diagnósticos, identificação e resolução de problemas, monitoramento das ações realizadas e mensurações inicial e final. Mais de 70 cidades em Minas Gerais vão contar com vagas. A duração das bolsas é de 30 meses.

Para participar da seleção, os interessados devem ter Ensino Superior completo nos cursos apontados no edital e experiência profissional de pelo menos seis meses nas áreas de conhecimento mencionadas. O processo seletivo dos bolsistas ALI inclui análise documental, avaliação de conhecimento e entrevista individual on-line.

“O Agente Local de Inovação vai oferecer acompanhamento personalizado e orientação às empresas, territórios e instituições educacionais, com o objetivo de implantar a cultura de gestão da inovação. Ele vai usar metodologias úteis e ágeis de maneira continuada, personalizada, in loco e subsidiada, por meio de consultorias presenciais ou virtuais”, explica a gerente da unidade de Inovação e Mercado do Sebrae Minas, Lina Volpini.

Os selecionados vão passar por um período de capacitações para contribuírem com ações que impactam diretamente na inovação dos pequenos negócios, principalmente, na melhoria de produtos, serviços ou processos e, ainda, na identificação de novos nichos de mercado.

Modalidades e vagas para a Regional Rio Doce e Vale do Aço

Produtividade – 17 vagas imediatas e 34 reservas

Formação acadêmica em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharias, Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Design, Sistema de Informação e áreas correlatas em cursos reconhecidos pelo MEC

Experiência de seis meses em empreendedorismo, inovação, gestão ou pequenos negócios

Escopo de trabalho: Melhorar a produtividade das empresas por meio da implantação de soluções de inovação, com base em estudos realizados nas empresas.

Educação Empreendedora – 4 vagas imediatas e 7 reservas

Formação acadêmica em Administração, Administração Pública, Engenharias, Licenciatura (em qualquer área), Pedagogia, Comunicação, Publicidade, Marketing, Design, Gestão e Empreendedorismo em cursos reconhecidos pelo MEC

Experiência de seis meses em atividades relacionadas a instituições de ensino, gestão escolar ou tecnologia no campo educacional

Escopo de trabalho: Levar conhecimento sobre inovação e empreendedorismo para professores e instituições de ensino públicas da Educação Básica nos municípios com base na metodologia do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE).