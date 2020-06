Profissional orientado a retornar ao trabalho testa positivo para covid-19

Funcionário que presta serviços à Caixa Econômica Federal realizou o teste rápido ontem

CARATINGA- Um funcionário que presta serviços à Caixa Econômica Federal de Caratinga, banco que atende a grande público, testou positivo para covid-19. A reportagem teve acesso ao teste rápido, que traz como resultado amostra reagente para o homem de 41 anos.

Na última semana, ele havia informado ao DIÁRIO que com sintomas característicos da doença, enfrentou dificuldades de atendimento até conseguir um atestado e ser afastado do trabalho.

Ele disse que inicialmente esteve no hospital, onde foi orientado a buscar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Na UPA, teria sido informado de que este atendimento para suspeita de coronavírus não é feito no local. Ele decidiu ir ao Casu questionando atendimento pelo SUS, onde foi informado que só atendem pelo plano. Mas, o Casu esclareceu que o atendimento pelo SUS se dá exclusivamente por meio de transferência via sistema, conforme convênio.

No dia seguinte, conforme ele informou à reportagem, decidiu retornar à UPA e foi atendido, mas, a médica disse que “tratava-se de um simples resfriado” e que não iria notificá-lo como caso suspeito para covid-19, liberando o profissional inclusive para retornar ao trabalho. No entanto, por precaução, ele não foi trabalhar.

Mais tarde, sentindo febre e cansaço, ele relata que procurou o posto de saúde do Bairro Santa Cruz, onde foi notificado como caso suspeito e colocado em quarentena.