Profissionais de Educação participam da 3ª Conferência Intermunicipal de Educação

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última sexta-feira (17), foi realizada a Conferência Intermunicipal de Educação, envolvendo os municípios e Santa Bárbara do Leste, Piedade de Caratinga e Santa Rita de Minas, onde foram discutidas e alinhadas importantes práticas educacionais.

Diversos profissionais de educação dos referidos municípios participaram do evento, onde, segundo a secretária municipal de Educação de Santa Bárbara do Leste, Meire Débora Silveira, foi produzido um Documento Relatório Final de propostas aditivas e supressivas, visando realizar a avaliação da situação do cumprimento das Metas Intermediárias do Plano Estadual de Educação (PEE) e Plano Municipal de Educação PME, objetivando contribuir para a melhoria do alcance das estratégias dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação.

Segundo a secretária, na Conferência, foram discutidas questões importantes, buscando-se fomentar a pactuação de responsabilidades entre os entes federativos que garantam o direito à Educação; buscando-se empenho e agilidade no cumprimento do , PNE, PEE ​e PME, monitorar e avaliar a implementação do planos de educação com prazo de 10 anos, evidenciando-se ainda os avanços e os desafios para as políticas públicas educacionais de maneira a contribuir para a garantia do direito à Educação com qualidade social, democrática, gratuita, inclusiva, laica, popular, pública e presencial, com segurança para todas as pessoas residentes no Estado de Minas Gerais.

A secretária destaca que, com a Conferência, tem-se ainda o objetivo de mobilizar a sociedade de Minas Gerais para intensificar o monitoramento e avaliação do cumprimento dos referidos planos, suas metas e estratégias, propondo melhorias à política nacional e estadual, bem como responsabilidades, corresponsabilidades e atribuições entre os entes federativos, de forma a garantir condições de oferta de uma educação com qualidade social, para todas as pessoas.

Assessoria de Comunicação