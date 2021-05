Profissionais da rede municipal recebem capacitação para volta às aulas presenciais

Ação foi preventiva e ainda não há previsão de retorno das atividades, como ressaltou a Secretaria de Saúde

CARATINGA– Teve início nesta terça-feira (4), a capacitação dos profissionais de Educação para o retorno das aulas presenciais em 2021. Apesar de não haver uma data definida, diretores, vice-diretores, coordenadores e secretários já começaram a ser preparados para receberem os alunos.

Elaine Teixeira, secretária de Educação, enfatiza que, durante os encontros, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde, está apresentando todas as informações técnicas bem como os hábitos que os profissionais deverão adotar para evitar a contaminação no ambiente escolar. “É uma capacitação de nossos diretores, vice-diretores, coordenadores administrativos e pedagógicos e os diversos secretários das nossas instituições de ensino. Estão recebendo orientações, o primeiro passo para um possível retorno às aulas presenciais”.

O trabalho é realizado em parceria com a Secretaria de Saúde. O titular da pasta, Erick Gonçalves, reforça a importância da capacitação. “Não sabemos ao certo quando será a volta às aulas, mas, iremos preparar, capacitar, todos os profissionais da Educação que estão envolvidos no atendimento aos alunos e presentes nas escolas. Acreditamos que com a mudança de hábitos e as novas adaptações que a pandemia exige no momento, poderemos sim dizer que daqui uns dias poderemos voltar com a segurança maior para evitar tanto a transmissão, quanto a contaminação da covid-19 dentro das nossas escolas municipais”.