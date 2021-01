Profissionais da linha de frente são imunizados na UPA

Acolhidos no Asilo Pastor Geraldo Sales e Lar dos Idosos Monsenhor Rocha recebem vacina amanhã

CARATINGA- Após o ato simbólico com três técnicas em enfermagem vacinadas, a UPA foi o primeiro espaço a receber a equipe volante para vacinação dos profissionais que atuam na linha de frente.

O médico Edvaldo Dourado; a profissional de serviços gerais Maria do Carmo e o segurança Geraldo Magela de Paiva estão entre os primeiros profissionais da UPA a receberem a primeira dose da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan.

O secretário de Saúde explica que este é o pontapé inicial da vacinação no município e que os grupos a serem vacinados nesse momento são os profissionais de saúde atendendo na linha de frente dos casos suspeitos e confirmados; idosos de 60 anos ou mais que estão nos asilos (no caso da cidade, asilo Pastor Geraldo Sales e Lar dos Idosos Monsenhor Rocha) e adultos acima de 18 anos que estão institucionalizados na Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (Asadom).

A UPA é a porta de entrada para os pacientes de toda a microrregião. Por isso, a importância da vacinação prioritária a estes profissionais. “Temos profissionais que recebem em torno de 200 mil pessoas para fazer o atendimento. Ressalto que a vacinação é o primeiro passo, as ações preventivas devem ser mantidas, com uso de máscara, evitar aglomerações, uso do álcool em gel. Durante esse tempo, a prefeitura vai continuar executando suas ações de prevenção”.

O Casu-Hospital Irmã Denise, outro local que recebe a equipe para a vacinação, é referência no tratamento da doença. “Atualmente temos uma média de 84 pacientes internados e somente 22 são do município de Caratinga. Isso mostra o esforço da administração para evitar a contaminação e esses pacientes que façam diagnóstico precoce evitem ser hospitalizados”.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, as equipes volantes estão indo aos locais para realizar a imunização. Há uma expectativa de outros profissionais da área de saúde, bem como da população em geral, em relação à CoronaVac, no entanto, ainda não é possível contemplar a todos. “Não teremos aglomerações ou vacinas disponibilizadas nos postos de saúde. Temos em Caratinga 2.500 profissionais a serem imunizados. Recebemos até o momento 1.050 doses. Então, vamos imunizar os profissionais em contato direto com os pacientes primeiro, à medida que a vacina vai chegando, vamos contemplar todo mundo”.

Amanhã, os idosos que estão em acolhimento nos dois asilos do município serão vacinados.