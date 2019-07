Professores e egressos da Doctum João Monlevade aprovam artigos em Congresso Nacional

Trabalhos são na área de Administração, curso que também é oferecido na unidade de Caratinga

DA REDAÇÃO – Três artigos científicos de alunos egressos do curso de Administração da Doctum João Monlevade, escritos sob orientação e/ou em parceria com cinco professores da instituição, foram aprovados para apresentação no 30º Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Enangrad). O evento ocorrerá entre os dias 23 e 25 de agosto de 2019, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU – MG).

O primeiro artigo, intitulado “Modernização do planejamento estratégico: a aplicação de objetivos e resultados-chave (OKR) em uma pequena empresa de desenvolvimento de software”, é resultado do trabalho de conclusão de curso de Edson Martins Coelho Júnior, orientado pelo professor Homero Domingues. Figuram como parceiros na formatação do artigo, os professores Daysemara Maria Cotta (do curso de Engenharia de Produção), Daniela Dias e Breno Eustáquio da Silva.

Ainda sob orientação do professor Homero Domingues, o segundo artigo aprovado versa sobre “Planejamento Estratégico em uma organização do terceiro setor: o caso da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de João Monlevade-MG”. A autora é a administradora Lindiomar Aparecida Gomes, escrito em parceria entre os professores Breno Eustáquio da Silva e Daysemara Maria Cotta.

O terceiro artigo, escrito pelo administrador Felipe de Albuquerque Ferreira, sob orientação do professor Breno Eustáquio, aborda a “Melhoria da gestão de estoque associada à prevenção de perdas em um supermercado da cidade de João Monlevade-MG. Nesse caso, os docentes parceiros são as professoras Daysemara Cotta e Ana Paula Cota Moreira.

Os artigos abordam assuntos como Estratégia, Terceiro Setor e Operações e Logística e estão alinhados à temática do Enangrad 2019, que é a “Gestão da Aprendizagem no Contexto das Transformações”. Todas as pesquisas foram desenvolvidas em empresas de João Monlevade. Segundo a organização do evento, autoridades governamentais, gestores de grandes organizações e pensadores influentes da área da Administração como palestrantes, painelistas e expositores vão marcar presença no evento no Triângulo Mineiro. Um dos objetivos será incentivar o protagonismo dos congressistas, através da realização de oficinas oferecidas durante a extensa programação.

Esse é o quarto ano consecutivo que alunos e professores dos cursos gerenciais da Doctum publicam artigos em eventos nacionais e internacionais. Desde 2016, trabalhos estão sendo apresentados em eventos como o Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade (Singep), Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU), Congresso de Pesquisa, Extensão e Ensino da Universidade Federal de Itajubá (Unifei – Campus Itabira) e Seminário de Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). Vários outros artigos dos cursos gerenciais também têm sido publicados em revistas científicas de universidades do Brasil, indicando o quanto os cursos de formação de gestores da Doctum estão alinhados com o mercado e com temas emergentes e fundamentais para a formação de profissionais de excelência.

