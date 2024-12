Professores do UNEC destacam-se em Congresso Internacional de Engenharia Sanitária e Ambiental

DA REDAÇÃO – Os professores Marcos e Adriana Magalhães, docentes do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), marcaram presença no XXXIX Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, na cidade de Lima, no Peru, nos dias 24 a 27 de novembro.

O evento reuniu especialistas e pesquisadores de 32 países das América e do Caribe para debater soluções inovadoras e sustentáveis nas áreas de saneamento básico, gestão de recursos hídricos e preservação ambiental.

A Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS), sociedade técnico-científica, sem fins lucrativos, que neste ano completou 76 anos de experiência, foi a responsável por organizar o evento que reuniu instituições acadêmicas e profissionais das Américas dedicadas à saúde, saneamento e preservação ambiental. A AIDIS envolve 32 mil associados em suas 24 Seções Nacionais. A coordenação destas atividades ocorre por meio das 20 Divisões Técnicas.

A participação no congresso representa um marco importante para o crescimento acadêmico e profissional dos docentes, que, além de expandirem seus conhecimentos, tiveram a oportunidade de representar a instituição em um ambiente de alto nível científico. O evento contou com palestras de renome internacional, workshops técnicos e apresentações de trabalhos que refletem os desafios e avanços da Engenharia Sanitária e Ambiental na América Latina e no mundo.

Um destaque especial foi a apresentação oral dos trabalhos desenvolvidos por alunos da pós-graduação do UNEC, sob a orientação dos professores Marcos e Adriana. As pesquisas abordaram temas relevantes, como tecnologias de tratamento de água e esgoto, impacto ambiental de atividades urbanas e estratégias para o manejo sustentável de resíduos sólidos. “A apresentação dos trabalhos dos nossos alunos nesse tipo de evento é uma conquista não só para eles, mas para toda a comunidade acadêmica do UNEC. Isso demonstra a qualidade dos nossos programas de ensino e a capacidade dos estudantes em contribuir para soluções práticas e inovadoras”, destacou a professora Adriana.

O professor Marcos também ressaltou a importância de eventos como esse para a formação de futuros especialistas: “O congresso é um espaço para troca de experiências e atualização sobre tendências globais. Ao levarmos nossos trabalhos, também mostramos que a pesquisa brasileira, especialmente a desenvolvida no UNEC, tem potencial para impactar positivamente o setor de engenharia sanitária e ambiental”.

A participação no Congresso Interamericano reforça o compromisso do UNEC com a excelência acadêmica e a formação de profissionais preparados para enfrentar os desafios ambientais e sociais contemporâneos. Para os professores e alunos envolvidos, a experiência não apenas ampliou horizontes, mas também fortaleceu a visibilidade do UNEC como um polo de inovação e referência em educação superior.

Além dos trabalhos orais apresentados pelos docentes do UNEC, o professor Marcos Magalhães foi indicado pela Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS) para moderar o painel “Gestão e gerenciamento dos recursos hídricos para garantir o atendimento da demanda de água – Conquistas e desafios na América Latina”

BOX

Os principais eixos temáticos do Congresso foram:

Conquistas e desafios na América Latina no setor de água e saneamento

Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

Desafios pendentes na superação de lacunas

Água como direito humano

Recursos hídricos no setor urbano e rural

Os efeitos das mudanças climáticas

A saúde pública e seus novos desafios

Os modelos de organização, concepção e construção dos serviços

Modelos de organização do Estado para o cuidado do setor

Participação da comunidade

Investimento e formas de financiamento

Normas técnicas, tecnologias e suas aplicações

Experiências, inovações e tendências

Modalidades para a construção de serviços

Gestão eficiente e sustentabilidade dos serviços

Modelos de gestão para gerenciar, operar e manter serviços

Regulação, controlo e fiscalização dos serviços

Alianças governo-comunidade-município-empresas

Prevenção e mitigação do impacto de desastres naturais nos serviços

Desenvolvimento, gestão e registro de indicadores de gestão de serviços

Gestão de resíduos sólidos

Economia circular

Alterações climáticas e ações para reduzir os gases com efeito de estufa

Energia renovável

Efeitos das mudanças climáticas na saúde humana

Biodiversidade e Sistema Climático

Cidades e comunidades sustentáveis

Produção e consumo responsáveis da indústria

Políticas e planos integrados para mitigação e adaptação às mudanças climáticas

Educação Ambiental para Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas

Eficiência de recursos para enfrentar as mudanças climáticas

Segurança e gestão dos recursos hídricos

Reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para combater as mudanças climáticas

Modelos de governança para enfrentar as mudanças climáticas

Descarbonização