Professores de Córrego Novo e Inhapim participam de capacitações promovidas pelo Sebrae Minas

Iniciativa do Sebrae Minas e Secretaria Municipal de Educação visa aproveitar o início do ano letivo para reforçar a importância da cultura empreendedora nas escolas

DA REDAÇÃO – Aproveitando o início do ano letivo, profissionais da educação da rede municipal de ensino dos municípios de Inhapim e Córrego Novo, na regional Rio Doce, participam, na próxima semana, de encontros que irão reforçar a importância do empreendedorismo no ambiente escolar. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Sebrae Minas, por meio do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), e a Secretaria Municipal de Educação dos municípios. As atividades são gratuitas.

Na próxima quarta-feira, (01), a partir das 7h30, cerca de 300 professores de Inhapim participam de duas palestras promovidas pelo Sebrae Minas. A analista da instituição Mirelly Cotta abordará o tema: “Afinal, o que é educação empreendedora?”. O objetivo de é sensibilizar os profissionais sobre a necessidade do ensino de noções sobre o assunto nas escolas visando preparar o aluno para sua futura inserção no mercado de trabalho. Em sequência, será a vez da psicóloga Juliana Oliveira ministrar a palestra: “A importância do profissional da educação e a construção de seu legado para o mundo”.

Em Córrego Novo, cerca de 60 professores devem comparecer ao evento, que será realizado na próxima sexta-feira (03), a partir das 10h. Na ocasião, os participantes também assistirão à palestra sobre educação empreendedora nas escolas e, em seguida, o mentor em finanças, Fábio Carvalho abordará o tema “Educação Financeira”.

A analista do Sebrae Minas Mirelly Coltta explica que abordar o tema de empreendedorismo nas escolas logo no início do ano letivo proporciona benefícios na aprendizagem aos alunos. “Engajar professores sobre a importância do ensino inovador e dinâmico em sala de aula é de grande importância se quisermos que os estudantes se sintam acolhidos e motivados no ambiente escolar”, ressalta.

Serviço

Palestras sobre empreendedorismo em Inhapim e Córrego Novo

Data: (01/02) Inhapim (03/02) Córrego Novo

Horário: 7h30h, em Inhapim – 10h, em Córrego Novo

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/seminario-de-empreendedorismo-e-educacao-financeira/1855300 (Professores de Córrego Novo)

https://www.sympla.com.br/evento/seminario-de-empreendedorismo-e-inteligencia-emocional/1855193 (Professores de Inhapim)