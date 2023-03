Professores da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Leste recebem capacitação em Psicomotricidade

DA REDAÇÃO – Na última sexta-feira (10), professores da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Leste receberam o certificado do curso de pós-graduação em psicomotricidade do Centro Universitário de Caratinga/UNEC. A psicomotricidade tem como objetivo melhorar os movimentos do corpo, a noção do espaço onde se está, a coordenação motora, equilíbrio e também o ritmo. Estes objetivos são alcançados, por exemplo, através de brincadeiras como correr, brincar com bolas, bonecas e jogos.

O curso foi ofertado pela Secretaria Municipal de Educação visando qualificar os profissionais do município para melhor atuarem nas demandas dos alunos, principalmente os da Educação Especial.

A secretária municipal de Educação, Meire Débora, destacou a importância do investimento na capacitação dos profissionais da educação. Segundo a secretária, a realização desta pós-graduação vem preparar ainda mais os professores para atuar na Educação Inclusiva.

Para a prefeita Wilma Pereira, “a especialização vem contribuir para a otimização do projeto que se iniciou com a implantação do NAEE (Núcleo de Apoio a Educação Especial), um grande avanço no atendimento aos alunos com necessidades especiais”.

A profissão de psicomotricista é regulamentada no Brasil através da lei 13.794.

O curso teve a duração de um ano e foi ofertado aos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Leste de forma gratuita.

Assessoria de Comunicação