Professora e estudantes propõem revitalização da pista de cooper da Avenida Dário Grossi

CARATINGA- Uma professora e um grupo de alunos que cursam a faculdade de Arquitetura e Urbanismo desenvolveram um projeto de revitalização da pista de cooper da Avenida Dário da Anunciação Grossi. O trabalho foi desenvolvido por Camilla Carneiro em conjunto com os estudantes Layane Oliveira, Márcio Medeiros, Thiago Lima e Waley Michael.

A professora Camilla explica que a Avenida Dário Grossi, a princípio, foi pensada para ser uma ligação entre dois bairros. Porém, com passar do tempo, o local foi recebendo inúmeras moradias e ainda as pessoas passaram a usar o espaço com frequência para a prática de atividades físicas. “Diante disso, em outras análises, percebemos que esse é um eixo de expansão da cidade e que precisa ser pensado para que o crescimento aconteça de forma ordenada e que todas as funções possam acontecer em harmonia”.

Camilla acrescenta que na disciplina de Projeto Urbano, foi proposto um projeto de requalificação do local. “Foi quando fizemos primeiramente um diagnóstico e logo após fizemos uma proposta envolvendo o novo paisagismo, um novo mobiliário urbano, pista de caminhada, ciclovia, sempre considerando os aspectos sociais, econômicos e culturais do local”.

De acordo com o diagnóstico realizado, a professora destaca que o problema muito recorrente é a insegurança do pedestre no local. “Hoje não temos uma pista de caminhada adequada, então, as pessoas sentem muita insegurança ao frequentar esse local a pé”.

A proposta está se destacando e chamou atenção da Câmara de Vereadores de Caratinga, onde foi apresentado pelo vereador Johny Claudy (REDE), um pedido de providência para parceria com os alunos na execução desse projeto. “Nossos alunos desenvolveram o projeto, começaram a divulgar nas redes sociais, foi quando tomou mais visibilidade e eles se interessaram. Vamos apresentar também na Prefeitura para eles conhecerem melhor, não é um projeto inaplicável, é relativamente fácil de ser executado, diante de todos os benefícios que pode trazer. Temos muito projetos bons na nossa faculdade, os alunos de Arquitetura estão sempre desenvolvendo projetos urbanos semelhantes, de praças, com alunos em outros períodos. Seria muito boa essa parceria”.

ESTUDANTES COMENTAM PROJETO

Márcio Medeiros destaca os pontos que foram apresentados, tendo como foco os pedestres e ciclistas que passam pelo local. “Fizemos o levantamento da Avenida, nessa questão da largura da via e dos canteiros. O que pode ser aplicado de fácil execução é a elevação do canteiro, trazer uma faixa maior verde, para conservar as árvores que já existem aqui. Tem a questão também da impermeabilização do solo, porque na área que é cimentada é difícil também ter impermeabilização da chuva, isso ajuda a reter a água. E outra questão é a segurança dos pedestres que estão na pista de cooper, que elevando some com esses bloquetes que existem e impede de destruir a calçada que está construída”.

Thiago Lima chama atenção do mobiliário urbano, que tem uma atenção especial no projeto. “Focamos no espaço da Avenida, através de um ponto de ônibus com um design diferente do utilizado na cidade de Caratinga. A respeito de bancos também, como é uma área muito utilizada também por pedestres, falta mobiliário de sentar um pouquinho, dar uma relaxada. E uma inovação para a cidade seria a utilização dos Parklets, que se consiste em ocupar duas vagas de carro no estacionamento, é um banco com mesa, uma vegetação interna, utilizado muito em cidade grande, como São Paulo e Belo Horizonte. Isso traz um maior convívio para a cidade a Avenida também”.

Waley Michael chama atenção para o novo visual que a Avenida poderia ter, a partir desta revitalização. “A princípio essa avenida foi desenvolvida para liberar o trânsito, que passava lá pela BR-116 e com o passar do tempo as pessoas foram apropriando desse espaço, fazendo caminhada, andando e bicicleta. E uma coisa que observamos na elaboração do projeto é que a ciclovia que o pessoal utiliza não tem uma demarcação adequada. Uma das nossas iniciativas foi elaborar dentro do projeto uma ciclovia também que daria mais segurança para quem caminhava e quem andava de bicicleta. Pensamos também no pedestre que usa esse lugar para ir de um ponto a outro, temos várias pessoas que utilizam aqui durante a semana e final de semana para caminhar. Esse espaço é utilizado e com essa revitalização pode ser ainda mais aproveitado durante os finais de semana, que pode ser um local de convívio não só da população que mora na redondeza, mas, dos familiares”.

Layane Oliveira finaliza enfatizando as principais vantagens da proposta. “Requalificação da avenida com enfoque principal na elevação do canteiro central, porque hoje em dia aqui não é tão pensada para as pessoas e o nosso foco principal é trazer qualidade para os pedestres que passam e ciclistas, principalmente também. Fazendo essa melhoria, vai trazer só benefícios para a cidade. Na faculdade aprendemos que a cidade é feita para as pessoas e não para os veículos. Então, a prioridade é trazer benefícios para a população”.