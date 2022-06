Professor sugere 10 livros para conhecer mais sobre a história de Caratinga

CARATINGA- Mês de junho, mês do aniversário da Caratinga, que completará 174 anos, e nada melhor do que conhecer um pouco da história do município.

Para isso, o DIÁRIO convidou o professor Walber Gonçalves para sugerir dicas de alguns livros. “Eles trazem um pouco da nossa rica historiografia regional, que possibilitará o desbravamento e o conhecimento da nossa história. Afinal, um povo sem história é um povo sem memória”, frisa’.

Confira os 10 livros indicados por Walber:

DICA 01: “Cronologia da Região do Caratinga”, de Lázaro do Val. Um livro raro, o primeiro a registar nossa história. Como o título sugere, o livro traça uma cronologia comentada dos principais acontecimentos que fazem parte da nossa Caratinga.

DICA 02: “História de Caratinga”, de Monir Ali Saygli. No livro estão registrados detalhes, fragmentos da nossa história, que vale a pena a leitura, um panorama de como Caratinga foi se desenvolvendo, comercialmente, educacionalmente, religiosamente e culturalmente, entre outras abordagens, ao longo dos anos.

DICA 03: “Dr. Fabinho: uma vida em memórias”, de Lais Mól Alves e Simone Rodrigues Barbara. Um livro biográfico do prefeito mais lendário da nossa cidade. Recheado de contos e causos que registraram sua marca na história de Caratinga.

DICA 04: “Miss Stael”, de Hélio Amaral. O escritor, um professor e jornalista aposentado, todavia um homem ávido pela cultura. Seu Instituto (IHA) um ícone cultural da nossa cidade, que merece ser visitado por todos. Nessa obra registra a biografia da Miss Brasil Caratinguense.

DICA 05: “A Revolução de 30 em Caratinga e Santana do Imbé”, de Jorge Luiz Couto. Segundo o autor, “escrever sobre Caratinga e região é resgatar uma história esquecida de uma época brilhante, recheada de articulações e jogos de poder; é esclarecer a todas as pessoas que passam casualmente por Caratinga, Manhuaçu, Imbé de Minas, Inhapim e arredores os muitos anos de história que repousam em suas ruas, praças, algumas casas e na memória de alguns moradores. Tudo isso nos remete a grandes indagações do passado, mexendo com nosso imaginário”.

DICA 06: “Sapucaia: fundação e história”, de Nelson Miranda. O livro conta a história da formação de um dos distritos de Caratinga e revela fatos importantes da nossa história, como a presença de escravizados em Caratinga. O livro foi relançando recentemente.

DICA 07: “No tempo dos Coronéis”, de Heleny de Oliveira Pena Machado. O livro aborda a genealogia das famílias Corrêa de Faria, Cândido de Oliveira e Penna, além da formação do distrito de Santo Antônio do Manhuaçu.

DICA 08: “O Filho de Maria”, de Eugênio Maria Gomes. Uma biografia de Monsenhor Raul Motta, um dos religiosos mais respeitados de Caratinga. Um livro que registra, de forma concomitantemente, a história da Igreja Católica em Caratinga.

DICA 09: “Uma paixão infinita”, escrito por André Guimaraes e José Eustáquio Oliveira de Souza. O livro é uma obra biográfica da vida de Moacyr de Mattos, para muitos um dos melhores prefeitos da cidade de Caratinga.

DICA 10: “O Leste de Minas”, de Hélio Amaral. Um livro histórico que narra a ocupação do denominado “Sertão do Leste”. Traz detalhes importantes da região e como ela foi colonizada. Um livro ideal para quem quer conhecer todo o processo, com detalhes, da ocupação da nossa região.