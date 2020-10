Professor – o mais admirável dos profissionais

Falar sobre o professor é deixar o coração bater mais forte para acompanhar a grande admiração que todos nós sentimos por esses profissionais que erguem, mais do que qualquer outro, a bandeira do amor.

Professor é aquele que ensina, educa, aponta horizontes e descobre tesouros em cada aluno.

Volto ao tempo de estudante, e vejo desfilar em mim nomes de professores que realmente me enriqueceram e me fizeram melhor.

Inesquecíveis são esses profissionais que ensinam e abrem portas para uma vida com sentido. Desde minha primeira professora, a querida Irmã Célia, que soube oferecer conhecimentos e ainda, como preparadora de minha Primeira Comunhão, ainda despertou em mim o amor a Deus, aos mandamentos e plantou a fé que sempre me acompanhou vida inteira. Também, Irmã Ludowina, que com seus teatros e ensinamentos, plantou em meu coração a inspiração para escrever. A pedido dela, escrevi minha primeira história infantil aos 9 anos de idade, e nunca mais me separei do texto, das histórias, da contação de fatos. Mais tarde, no Unec cursando Letras Francês, encantou-me as aulas de todos os professores, mas inesquecíveis ficaram professor Lacerda e Bebel Faiçal.

Sou professora. Desde bem pequena, brincava de dar aulas e juntava a meninada da minha rua, no Barro Branco. As crianças gostavam tanto que, quando eu parava, as mães pediam para eu continuar. Optei por lecionar para crianças. E nessa missão de amor e conhecimentos, vivi minha vida entre as carteiras e os alunos. Fui alfabetizadora em Caratinga, Inhapim e Raul Soares. Como era bom receber alunos analfabetos e, no fim do ano, entregá-los leitores e escritores mirins. Desde 1962 até hoje leciono e vivo a alegria de conviver com crianças. Nada mais gratificante que mergulhar na infância. Momentos alegres e tristes de minha vida foram passados ali no aconchego de olhares puros. E não me sinto cansada, mas sempre motivada a continuar. Meus alunos de Produção de Textos deste ano, estão aguardando o final da pandemia para terminarmos os trabalhos. Um deles, Carlos Henrique Freitas disse para sua avó que gostou tanto de mim que na outra vida quer vir sendo meu filho. Amei.

O trabalho do professor, suas lutas, seu desejo de acertar sempre e fazer os alunos felizes, são o que faz dessa profissão a mais importante missão da sociedade. Todas as profissões foram alicerçadas por um professor. E todo mundo lembra-se de algum professor que deixou marcas indeléveis de saber, de bondade, de entusiasmo. Mas a Educação não tem encontrado ajuda efetiva. Faltam condições para que o ensino seja eficiente. Sem contar o salário tão pequeno para um profissional tão importante. E ainda temos de considerar a violência de alunos contra os mestres. Aprendemos a lidar em nosso campo de atuação, agarrando aos ideais, ao sublime desejo de fazer o bem por amor.

As mais belas ideias sobre a Educação, os mais sinceros elogios ao papel do ensino no desenvolvimento de um país e os sonhos mais generosos em que a escola aparece como espaço de verdadeiro aprendizado e crescimento humano, não resolveria o problema da Educação se os professores não se sentirem valorizados.

Para todos os professores, desejo força, alegria e felicidade. Para todos, um trecho da Oração da Mestra escrita por Gabriela Mistral, professora e escritora que conquistou o Nobel de Literatura:

Senhor, tu que ensinaste, perdoa que eu ensine e leve o nome de mestra que tiveste na terra. Dá-me o amor único de minha escola, que nem a queimadura da beleza seja capaz de roubar-lhe minha ternura de todos os instantes.

Mestre, faz-me perdurável o fervor e passageiro o desencanto. Que não me doa a incompreensão, nem me entristeça o esquecimento dos que ensinei. Dá-me ser mais mãe que as mães, para poder amar e defender igual a elas o que não é carne de minha carne. Dá-me que eu alcance fazer de uma de minhas crianças meu verso perfeito e a deixar-lhe cravado minha penetrante melodia, para quando os meus lábios não cantarem mais. Põe em minha escola democrática o resplendor que se discernia sobre tua roda de meninos descalços…….

Que Deus nos abençoe!

Marilene Godinho