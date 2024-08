Professor Monir Ali Saygli assume presidência da FUNEC

CARATINGA- Há 61 anos, a Fundação Educacional de Caratinga possibilita, por meio da Educação, que milhares de pessoas possam melhorar suas vidas e atuar no desenvolvimento de suas comunidades. Ao longo desses anos, novas possibilidades foram exploradas, contemplando um número cada vez maior de áreas de atuação – primando sempre pela responsabilidade social.

À medida que o tempo passa, mudanças acontecem: melhorias são implementadas; surgem novas ideias, propostas, enfim, tudo se renova. E na gestão também é assim.

Composta por um Conselho Diretor e um Conselho Fiscal (cada um com seis membros), a Assembleia Geral da FUNEC se reuniu no dia 6 de agosto. Na ocasião, Thales Rezende Coelho Alves foi eleito para compor o Conselho Diretor.

“A minha história pessoal com a Fundação começou em 1998, mas, na verdade, ela existe há mais tempo ainda. Meus pais participaram lá do início da Fundação como diretores, professores, e eu tenho uma história de amor muito grande por essa instituição. Eu trabalho nela, como funcionário, há muitos anos e, agora, compor o Conselho Diretor, sob a presidência do professor Monir – que é um baluarte desta instituição, um dos fundadores – me enche de orgulho, alegria e aumenta o senso de responsabilidade.”, disse Thales.

Depois disso, o Conselho Diretor elegeu também a sua nova diretoria. O professor Monir Ali Saygli é o novo presidente; a professora Maria Célia Corrêa Bomfim Ribeiro, a vice; Thales Rezende Coelho Alves, o secretário, além dos conselheiros Armando Arreguy Silva, Kdner Andrade Valadares e Moacyr de Mattos Filho.

Armando, que era o presidente, explicou o porquê optou pela não continuidade no cargo: “É uma questão de filosofia de vida, mesmo. Eu acho muito importante a alternância de poder, novas ideias e a decisão de não continuar foi a partir do momento que eu cumpri a minha missão, aquilo que tinha sido proposto. A FUNEC está indo em um bom caminho, está nos trilhos, e eu tenho certeza que o professor Monir (que é “prata” da casa) irá desempenhas com muita galhardia o seu papel.”

“Eu sei o peso que é assumir a presidência da FUNEC. Eu consegui um bom diretor executivo, o professor Sanderson Dutra; tenho a Célia, como vice; o Dr Thales, como secretário; então nós temos tudo para fazer o que for melhor para a instituição. Eu tenho certeza que vamos vencer porque Deus está conosco!”, acrescentou, emocionado, o novo presidente, professor Monir.

Na oportunidade, a Assembleia ainda elegeu seu novo Conselho Fiscal, que ficou constituído assim: membros efetivos – professor Eugênio Maria Gomes, professor Jorge Henrique Rocha e professor Marco Antônio Ferraz Junqueira. Membros Suplentes: Hugo Martins Amorim, José Romero de Rezende Carli e professor Walber Souza.