Professor é preso suspeito de estuprar e ameaçar alunas em MG

Vítimas têm 9 e 10 anos e denunciaram o caso

Um professor de 38 anos foi preso suspeito de violentar sexualmente duas alunas de 9 e 10 anos. Ele também ameaçava as vítimas, segundo a Polícia Militar. O caso foi registrado em Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado.

O docente foi preso na manhã dessa quinta-feira (31 de outubro). Segundo a denúncia, o suspeito praticava atos libidinosos contra as alunas. Os crimes ocorreram em uma escola municipal do bairro Florermida.

O suspeito foi encaminhado à Secretaria de Educação e, depois, à delegacia. As vítimas receberam atendimento especializado no Hospital São João de Deus, incluindo acompanhamento psicológico.

A Prefeitura de Divinópolis informou que cancelou o contrato do docente após a prisão. “A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que recebeu uma denúncia de assédio de um professor a duas estudantes. Ao tomar conhecimento do fato ocorrido, a Semed convocou o professor e cancelou o contrato do mesmo. O caso foi levado à polícia, que conduziu o suspeito a delegacia, para as apurações necessárias. A família também foi informada imediatamente e acompanhou todos os encaminhamentos. Aproveitamos o ensejo para destacar a importância de fatos como importunações sexuais, assédios ou quaisquer situações dessa natureza, sejam imediatamente denunciadas aos órgãos competentes para as devidas providências. A Secretaria Municipal de Educação repudia qualquer ação neste sentido, contra as crianças e adolescentes, e dará o apoio necessário às estudantes e suas famílias, bem como à unidade escolar envolvida neste fato lamentável, atuando imediatamente com psicólogos e assistentes sociais na instituição em questão”, disse o Executivo.

Fonte: O Tempo