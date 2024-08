Professor é encontrado morto e seminu na zona rural de Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Um crime contra um professor de Caratinga chocou toda a população nessa sexta-feira(16).

Adriano Almeida, 42 anos era professor de geografia na escola estadual Engenheiro Caldas que fica no bairro Santa Zita e era sócio do cursinho Cognitivo.

Logo pela manhã vários grupos de WhatsApp avisaram que o professor estava desaparecido desde a última quinta-feira(15).

Câmeras teriam flagrado o carro do professor por volta das 3h30, passando por Santa Rita de Minas, na madrugada de ontem.

E nessa sexta, por volta das 12h, um ônibus escolar passava pelo córrego Juca Antônio, zona rural de Santa Rita de Minas, quando alunos viram o corpo de um homem apenas de cueca, às margens da estrada.

A Polícia Militar esteve no local, junto da Polícia Civil e foi constatado que se tratava do professor Adriano. No corpo havia arranhões demonstrando que o corpo tinha sido arrastado e provavelmente tinha sido desovado ali. No pescoço também havia algumas marcas, mas apenas a perícia médica poderá detectar a causa da morte.

Por volta das 15h, ainda dessa sexta-feira, o carro do professor, um Polo de cor branca, foi encontrado abandonado às margens da MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, próximo a empresa DPC. O carro estava trancado e aparentemente não havia nada dentro dele. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.