Professor assassinado com golpes de faca

Suspeito foi preso ao pedir socorro na UPA. Ele teria entrado em luta corporal com a vítima

CARATINGA – O professor Marcelo Rodrigues de Souza, 46 anos, foi morto na tarde de ontem com golpes de faca. Seu corpo foi encontrado na estação de captação da Copasa, na região do córrego do Lage. A Polícia Militar fez levantamentos e chegou até o suspeito Matheus Campos do Amaral, 21, que havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

ENCONTRO DO CADÁVER

Por volta das 16h, funcionários da Copasa avisaram à polícia que havia um corpo no terreno que fica próximo a estação de captação de água na conhecida “Serra de Piedade”, no Córrego do Lage, zona rural de Caratinga.

Rapidamente policiais militares e civis foram para o local onde encontraram o corpo do professor Marcelo, que apresentava alguns golpes de faca nas costas e no rosto, deitado numa grande poça de sangue.

Próximo ao corpo havia óculos, algumas chaves e uma bolsa contendo lubrificante íntimo, preservativos, um absorvente e uma faca. No bolso da vítima foi encontrado o documento de um veículo Gol, mas o veículo não estava nas proximidades da cena do crime.

No caminho para o local onde estava o corpo, havia vestígios de sangue, indicando que poderia ter acontecido uma luta corporal. Foi então que a Polícia Militar avisou às unidades de saúde que alguém poderia procurar por ajuda.

PRISÃO DO SUSPEITO

Por volta das 17h30, Matheus, 21, chegou a pé na UPA com vários cortes nas mãos e pedindo socorro. A Polícia Militar foi acionada e foi ao encontro de Matheus. O carro da vítima foi abandonado na rua Vereador Orestes Paiva, no bairro Zacarias. Essa rua tem pouco movimento e fica atrás da concessionária da Fiat. Na porta do veículo e em seu interior havia várias manchas de sangue. De acordo com levantamentos da PM, provavelmente Matheus abandou o carro e seguiu a pé até a UPA.

Conforme tenente Morais, Matheus, a princípio, disse que tinha se ferido com linha de cerol, mas os ferimentos não condiziam com essa versão. Em seguida o jovem mudou sua versão. “Ele disse que teve um desentendimento com Marcelo por conta de uma dívida de drogas. Matheus disse que conheceu a vítima há um ano pelo Facebook e hoje (ontem) foram de carro ao córrego do Lage onde a vítima passaria drogas e lá houve uma discussão. Matheus apoderou-se da faca que disse estar com Marcelo e desferiu vários golpes contra ele. Chegou a notícia para a polícia que possivelmente o autor teria encontro com a vítima, que seria homossexual, algo que será investigado pela Polícia Civil”, disse o tenente.

Familiares da vítima estiveram na porta da delegacia revoltados com o crime. Segundo o irmão de Marcelo, que preferiu não se identificar, ele saiu por volta das 6h de sua casa no bairro Esplanada e disse para sua mãe que levaria o carro para lavar. Depois disso o professor não foi visto pela família.

Matheus já tem passagem pela polícia por furto. Depois de atendido na UPA, ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Ele preferiu não falar sua versão para a imprensa.