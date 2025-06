Proerd forma mais 359 alunos

Cerimônia aconteceu no Colégio Tiradentes e destacou o trabalho preventivo nas escolas

MANHUAÇU – Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Militar de Minas Gerais realizou, no Colégio Tiradentes, a formatura de 359 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Participaram da solenidade estudantes dos 5º e 7º anos do Ensino Fundamental, professores, familiares, autoridades locais e militares do 11º Batalhão.

O Proerd é desenvolvido em Manhuaçu desde 2003, com o objetivo de ensinar aos jovens habilidades para a tomada de decisões seguras e responsáveis, reforçando a importância de se manter longe das drogas e da violência.

No primeiro semestre de 2025, o programa atendeu alunos de seis instituições de ensino no município, sob a coordenação da instrutora Cabo Sabrina. As escolas participantes foram: Colégio Tiradentes, Escola Estadual Monsenhor Gonzalez, Escola Estadual São Vicente de Paulo, Escola Municipal Petrina Maria da Conceição, Escola do Futuro e Colégio Genoma.

A cerimônia de formatura contou com a presença da equipe da Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA), além da participação especial do mascote Daren, o leão símbolo do Proerd, que animou os estudantes e convidados.

Durante o evento, também foram entregues premiações aos destaques do programa. Uma bicicleta foi sorteada para a aluna que mais se destacou nas atividades, e os vencedores do concurso de redação receberam medalhas e certificados.

“O Proerd segue como uma das principais ações preventivas da Polícia Militar junto às comunidades escolares, reforçando o compromisso de construir um ambiente mais seguro e saudável para crianças e adolescentes”, destaca a coordenação do projeto.