Produtores rurais de São Domingos das Dores são capacitados em curso de Defensivos Agrícolas

SÃO DOMINGOS DAS DORES- Na última semana de setembro, entre os dias 26 e 28, o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga promoveu a capacitação em Defensivos Agrícolas (Manual), em São Domingos das Dores, reunindo 13 participantes.

A capacitação foi conduzida pelo engenheiro agrônomo Lucas Reichelm e abordou o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), técnicas seguras de aplicação de defensivos agrícolas e a manutenção adequada dos equipamentos. Ainda durante o curso, os participantes aprenderam a ler bulas de produtos, identificar as condições climáticas mais favoráveis para a aplicação e evitar riscos de intoxicação.

“A participação dos produtores rurais em São Domingos das Dores foi bastante positiva. Eles demonstraram grande interesse em aprender sobre o uso correto dos defensivos agrícolas e em adotar práticas mais seguras no campo. Esse engajamento é fundamental para garantir a saúde no trabalho e a sustentabilidade na produção rural”, destacou o presidente do Sindicato dos Produtores rurais de Caratinga, Roberto Aquino.

Os interessados em participar de cursos como este devem procurar o Sindicato dos Produtores Rurais ou outras entidades cooperadas da sua região para solicitar inscrição.