Produtores e jovens das Matas de Minas e Caparaó participam da Semana Internacional do Café

BELO HORIZONTE – A 12ª edição da Semana Internacional do Café (SIC) começa nesta quarta-feira (20/11), em Belo Horizonte, com uma programação repleta de atrações para todos os envolvidos na cadeia cafeeira, especialmente produtores rurais e compradores de café.

Os amantes da segunda bebida mais consumida no Brasil, também terão a oportunidade de conhecer diversos produtos com as nuances e sabores característicos das regiões produtoras de Minas e de outras partes do país e do mundo.

Considerada uma das maiores feiras de café do planeta, a SIC conecta toda a cadeia produtiva do café brasileiro, promovendo mercados, conhecimento e oportunidades de negócios. Atentos a essas oportunidades, centenas de cafeicultores da região das Matas de Minas participarão do evento. Os Sindicatos de Produtores Rurais de Manhumirim e de Divino também se mobilizaram para levar jovens à SIC. Entre eles, 58 participantes do programa especial do Jovem no Campo, do Sistema Faemg Senar, nos dois municípios.

Para a vice-presidente do SPR de Divino, Viviane Cunha, participar da SIC “dá aos jovens a dimensão do potencial das suas propriedades e os incentiva a continuar evoluindo o trabalho que já é feito por suas famílias nas propriedades e que pode ser muito lucrativo e vantajoso”.

8º Cupping ATeG Café+Forte

Mais de 2000 amostras de café de Minas Gerais foram enviadas para o concurso de qualidade do café promovido pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATeG Café+Forte do Sistema Faemg Senar.

Na lista dos 100 melhores, 32 são das regiões de origem Matas de Minas e Caparaó. Entre eles, o café de Júlio Moura, produzido em Santa Margarida com a tradição de gerações aliada às orientações precisas do ATeG Café+Forte.

Acompanhado pelo técnico de campo Tadeu Otoni, o cafeicultor explica que a assistência mudou a vida na propriedade. “Agora faço o manejo adequado. Tudo na hora certa”.

O produtor que ganhou o concurso municipal de qualidade do café em 2023 acredita que pode estar também entre os melhores do Cupping ATeG. O resultado do concurso será divulgado na Semana Internacional do Café (SIC).

Será a primeira vez de Júlio na SIC e ele está empolgado com a oportunidade. “Minha expectativa é muito boa! Quero ver como funciona e conhecer novos compradores”, comentou.

Produtores com foco nos cafés especiais

Os demais produtores da região entre os 100 melhores do Cupping são de grupos do ATeG Café+Forte realizados em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais e entidades cooperadas de: Espera Feliz, Miraí, Manhuaçu, Viçosa, Manhumirim, Simonésia, Ervália, Divino, Miradouro, Alto Jequitibá e Lajinha.

O gerente do Sistema Faemg Senar em Viçosa, Marcos Reis destaca que o concurso é uma oportunidade valiosa para os cafeicultores conhecerem as características do seu café. “Eles enviam a amostra e recebem um laudo isento realizado por provadores vinculados ao Sistema Faemg Senar”, explicou.

Marcos, que também é especialista em café, salienta que “o Cupping do programa ATeG é o maior concurso de cafés especiais do estado e uma excelente plataforma para o produtor

mostrar a sua qualidade e, na SIC, ser apresentado a compradores nacionais e internacionais”.

Mais Sobre a SIC

Como tema: “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café” e espera movimentar aproximadamente R$ 60 milhões em negócios e receber cerca de 20 mil participantes de 40 países.

O evento acontece até sexta-feira (22/11) no Exposição. Saiba mais no site: semanainternacionaldocafe.com.br