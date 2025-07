Produtores de Imbé de Minas concluem capacitação em gestão rural

IMBÉ DE MINAS- O mês de junho marcou o encerramento de mais uma turma do Programa Gestão com Qualidade em Campo (GQC) em Imbé de Minas, realizada pelo Sistema Faemg Senar, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e apoio do Sicoob Credcooper. Ao todo, 18 produtores participaram do programa, conduzido pelo instrutor Claudeci Rigueira de Sousa, com foco em gestão e qualidade na propriedade rural.

A proposta do GQC é clara: mostrar ao produtor que sua propriedade é, na prática, uma empresa rural e que deve ser gerida com planejamento, organização e metas bem definidas. Em Imbé de Minas, 30% dos participantes já integravam o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), o que contribuiu para um entendimento mais aprofundado das práticas de gestão.

Segundo o instrutor, a mobilização e o engajamento da turma foram decisivos para o sucesso da capacitação. “A turma foi muito participativa e entendeu a proposta do programa. Conseguiram enxergar que são empresários do campo e que aplicar gestão e qualidade dentro da porteira é essencial para a sustentabilidade e crescimento das atividades que desenvolvem”, afirma Claudeci.

O impacto foi imediato na percepção dos participantes. Para o produtor Helbert de Assis Costa, o GQC ampliou sua visão sobre a cafeicultura. “Tinha conhecimento técnico, mas não sabia como gerenciar. O curso me ajudou a entender que qualidade envolve todos da propriedade e que é preciso saber o custo real de cada decisão. Aprendi a importância de ter missão, visão, metas e planejamento. E principalmente, a ter clareza do produto que entregamos e do que temos em mãos”, relatou.

Já para Daiane Silva Santos Viana, que estuda Administração, o diferencial foi a linguagem prática e acessível aplicada à realidade rural. “Mesmo conhecendo alguns temas, a forma como foi explicado fez toda a diferença. Ver a propriedade como uma empresa mudou nossa postura. Antes nem nome ela tinha. Agora planejamos mais, priorizamos o que importa e trabalhamos com foco no futuro. O GQC foi leve, prático e transformador”, destacou.

Gestão com Qualidade em Campo

O Programa GQC oferece capacitação em gestão para produtores rurais, com foco em planejamento, organização, melhoria de processos e visão estratégica do negócio. É voltado para quem deseja aplicar princípios de qualidade no dia a dia da propriedade e alcançar melhores resultados produtivos e econômicos. Saiba mais em: www.sistemafaemg.org.br/programas/gqc.