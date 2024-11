Produtores de Caratinga participam da Semana Internacional do Café

DA REDAÇÃO- A 12ª edição da Semana Internacional do Café 2024, a SIC teve início na quarta-feira (20). O evento acontece no Expominas, em Belo Horizonte, até esta sexta-feira (22).

Considerada uma das maiores feiras cafeeiras do mundo, a SIC é uma oportunidade para que os produtores mineiros se conectem com projetos e ações inovadoras para a cadeia do café, a partir do acesso a novos mercados e tecnologias, por exemplo.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, que é caratinguense, ressaltou a relevância do evento para a cadeia produtiva mineira. “O café lidera as exportações do nosso agro, com quase US$ 6 bilhões e cerca de 25 milhões de sacas embarcadas. Temos muitos cafés especiais, que agregam valor e trazem mais renda para os nossos produtores. Estamos presentes na SIC com uma programação extensa, lançando publicações técnicas e mostrando programas como o Certifica Minas Café e a Plataforma SeloVerde MG, que comprova a sustentabilidade da nossa produção”, disse o secretário.

Neste ano, a SIC é realizada a partir da temática: “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café”. A expectativa é movimentar aproximadamente R$ 60 milhões em negócios.

Produtores rurais de Caratinga participaram do evento. É o caso de Fernanda Eloíse Sá, que destaca a importância da SIC. “Com muita alegria, mais uma vez, participamos da Semana Internacional do Café. É muito importante que os produtores participem da SIC, porque é uma força. É o momento que você tem para celebrar a força da cadeia do café brasileiro. E ali você se conecta com o Brasil todo, se conecta com o mundo. Temos mais de 40 países visitando a SIC ao longo desses três dias. E você vai trabalhar todos os setores da cafeicultura. Esse ano tem como tema o clima, a ciência e os novos consumidores, qual está sendo o novo formato, os novos consumidores de café. Estou muito satisfeita”.

Para Fernanda, através do evento, a troca de experiências e a divulgação da produção de Caratinga têm sido fundamentais. “Vamos servir os nossos cafés no stand do Estado, pela Emater, no programa Certifica Minas. Uma vitrine muito grande para os cafés da nossa região, vamos ter alguns produtores das terras altas do Caratinga que terão a oportunidade de apresentar os nossos cafés, a nossa história para o mundo. Então, estamos muito felizes, conectando com muitas pessoas, participando de muitas palestras para a gente ver realmente qual vai ser o formato da cafeicultura ao longo desses próximos anos, principalmente com a mudança climática, os desafios que a gente tem hoje”.

Os desafios são muitos e os produtores de Caratinga buscam a preparação para enfrentá-los, como afirma Fernanda. “Sabemos que a nossa região é montanhosa, de cafés de sequeiro. Então, os desafios são grandes. Precisamos juntar a tecnologia, a ciência, o conhecimento dos pesquisadores, dos estudiosos e nós, produtores, tentando levar para o campo. Pensando também sempre na sustentabilidade daquela terra, como que a gente vai conseguir produzir, continuar produzindo café sem degradar o meio ambiente, com sustentabilidade”.