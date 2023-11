Produtores de Caratinga e Santa Bárbara do Leste são premiados em concurso de cafés especiais

DA REDAÇÃO- Trinta produtores de cafés especiais atendidos pelo programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Café + Forte do Sistema Faemg Senar tiveram o trabalho reconhecido nesta quinta-feira (9/11), durante o segundo dia da Semana Internacional do Café (SIC 2023), realizada no Expominas, em Belo Horizonte. Com o grande auditório lotado por mais de mil pessoas, o 7º Cupping de Cafés Especiais premiou os cafeicultores e técnicos de campo mais bem colocados no concurso de qualidade. Este ano, foram analisadas 1845 amostras, número recorde que representa crescimento de 1.039% em comparação com a primeira edição do concurso, em 2017.

Durante a abertura, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, enfatizou que o conhecimento é a única forma de manter a competitividade dentro das propriedades rurais. “Precisamos investir em conhecimento e em inovação. E o ATeG faz isso de forma excepcional. Aqui em Minas Gerais, em parceria com a CNA, estamos fazendo a nossa parte de forma muito firme, contribuindo para a transformação de vidas. Não dá mais para continuarmos produzindo no ‘achismo’ ou na experimentação, precisamos trabalhar para atingirmos alto grau de competitividade e tendo o conhecimento como a luz que baliza a nossa permanência no campo”, disse.

Na premiação, foram anunciados os três primeiros colocados de cada uma das quatro regiões cafeeiras – Sul, Matas de Minas, Chapadas de Minas e Cerrado Mineiro – nas categorias natural e cereja descascado. Foram agraciados os três melhores cafés produzidos por jovens, por mulheres, práticas de manejo sustentável e também os melhores cafés do tipo conilon. Para o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Jr., a premiação coroa o trabalho dos cafeicultores mineiros.

Na região Matas de Minas, os produtores Victor Crisóstomo da Silva, de Santa Bárbara do Leste e Reginaldo Alves dos Santos, de Caratinga, foram premiados com os 1° e 2° lugares, respectivamente.

ATeG Café + Forte

Em Minas, o ATeG Café + Forte atende mais de 4.200 produtores – um dos maiores números de atendimentos realizados em todas as cadeias. Ao todo, nove grupos de produtores recebem consultoria após a participação no ATeG. O programa está presente em todas as regionais, mostrando a potencialidade do estado para produção de cafés de qualidade. São 151 técnicos de campo, 13 supervisores e um consultor master designados para as atividades.

Os primeiros grupos encerraram em os ciclos de atendimento 2020 com incremento do lucro em quase 70%. Para o gerente executivo técnico do Sistema Faemg Senar, Bruno Rocha de Melo, este ano é considerado especial não somente pelo aumento na quantidade de amostras avaliadas, mas na melhoria da sua qualidade. “Esse número de 1.845 amostras representa, se não o maior concurso do Brasil, um dos maiores, e culmina nesta grande festa que é a Semana Internacional do Café. Utilizamos nos quatro meses de provas o recém-inaugurado Centro de Excelência em Cafeicultura, que é outro grande legado para os nossos produtores rurais e pelo desenvolvimento do setor”, assinalou.

Veja a lista completa de vencedores:

1º Lugar – Geral – Horácio Antonio De Moura

2º Lugar Geral – Erivelton Alberto Da Silva Orlando

3º Lugar – Geral – Ronoaldo Rovilson De Souza

Premiação por região

Matas (Natural) – 3º Lugar – Reginaldo Alves Dos Santos

Matas (Natural) – 2º Lugar – Joel Gilmar Emerick

Matas (Natural) – 1º Lugar – Victor Crisóstomo Da Silva

Sul De Minas (Natural) – 3º Lugar – Renato Donizetti De Carvalho

Sul De Minas (Natural) – 2º Lugar – Ronoaldo Rovilson De Souza

Sul De Minas (Natural) – 1º Lugar – Erivelton Alberto Da Silva Orlando

Chapada De Minas (Natural) – 3º Lugar – Gilson Pereira Da Silva

Chapada De Minas (Natural) – 2º Lugar – Luiz Carlos Sombini

Chapada De Minas (Natural) – 1º Lugar – Marcos Nunes Dos Santos

Cerrado (Natural) – 3º Lugar – Reinaldo Assis De Ávila

Cerrado (Natural) – 2º Lugar – Erly Silva

Cerrado (Natural) – 1º Lugar – Augusto Ferreira Guimarães

Matas (Cereja Descascado) – 3º Lugar – Gilmar Caetano Da Silva

Matas (Cereja Descascado) – 2º Lugar – Eduardo Bento Medeiros

Matas (Cereja Descascado) – 1º Lugar – Horácio Antonio De Moura

Sul De Minas (Cereja Descascado) – 3º Lugar – Eduardo Fenz

Sul De Minas (Cereja Descascado) – 2º Lugar – Antonio Rodrigues De Miranda

Sul De Minas (Cereja Descascado) – 1º Lugar – Joaquim Adolfo Pinto Noronha

Chapada De Minas (Cereja Descascado) – 3º Lugar – José Daniel Santos Alves

Chapada De Minas (Cereja Descascado) – 2º Lugar – Sebastião Gomes De Almeida

Chapada De Minas (Cereja Descascado) – 1º Lugar – Claudionor De Jesus Sousa

Conilon – 3º Lugar – Lucian Cícero Medeiros

Conilon – 2º Lugar – Ronaldo Pansine

Conilon – 1º Lugar – Jurandir Lourenço De Souza

Escritório Regional Destaque – Er-05 Viçosa

Categoria Jovens – 1º Lugar – Erivelton Alberto Da Silva Orlando

Categoria Mulheres – 1º Lugar – Patrícia Da Roza Emerick

*Com informações do Portal Faemg/Senar