Produtores de café se reúnem para tentar recuperar prejuízo milionário

PIEDADE DE CARATINGA – O pedido de recuperação judicial da exportadora de café MCC Armazéns Gerais, da cidade de Varginha, no Sul de Minas, alcança prejuízo estimado de mais de R$ 300 milhões. Cafeicultores do Sul do estado e de outras regiões, como a de Caratinga, estão desesperados. Pequenos e grandes produtores que venderam seus cafés por intermédio de corretoras locais estão sem receber pelas sacas entregues desde agosto.

Nesse último sábado (9), centenas de produtores se reuniram com autoridades em Piedade de Caratinga e também com representantes dos deputados Ione Pinheiro e Pinheirinho e com a deputada Rosângela Reis para buscarem uma solução em relação ao prejuízo.

Tarcísio Márcio de Souza, 46 anos, contou que os produtores da região de Piedade de Caratinga trabalham há um tempo com compradores que revendem o café para a MCC. “Eles trabalham com a gente desde 2014, a empresa foi ganhando a confiança dos compradores, que são pessoas idôneas, acertando com a gente corretamente. Na safra passada vendemos para os corretores que repassaram para essa empresa, venceram os contratos e ela parou de pagar. São centenas de produtores de Piedade de Caratinga, Caratinga, Ubaporanga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, e estamos sem dinheiro, precisamos de dinheiro para movimentar a cafeicultura, o custo é caro. Muitos venderam toda a produção aguardando chegar esse prazo para estar recebendo. A cidade está perdendo, tem comerciante que vendeu adubo e não recebeu, oficina de motor elétrico, estamos desesperados com essa situação. No meu caso estou sem receber R$ 467 mil, meus negócios estão parados”, contou o cafeicultor.

Apenas em Piedade de Caratinga, o prejuízo é de R$ 50 milhões.

O prefeito de Piedade de Caratinga, Adolfo Bento, disse que se uniu aos produtores para ajudar. “Há 30 dias estou mexendo com isso, sou mais um jogador junto com os produtores, estou nessa causa e temos um encontro marcado com procurador-geral do estado, Jarbas Soares, pra tentar penalizar essa empresa o mais rápido. Toda a cidade foi atingida, o comércio em geral, o prejuízo é muito grande”, disse o prefeito.

Ronaldo Adriano de Almeida, presidente da Câmara de Piedade, disse que um dos produtores o procurou, pois teve um prejuízo de R$ 3 milhões. “O prejuízo dentro da cidade é muito grande. Vamos pedir os deputados para nos ajudarem e como vereadores daremos esse apoio aos produtores”.