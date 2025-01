Prodemge alerta para segurança na Internet no Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais

Fraude, roubo e uso indevido de senhas e documentos são riscos comuns na era digital. Conheça dicas para se proteger de danos, vazamentos e golpes

DA REDAÇÃO – Comemorado nesta terça-feira (28), o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais reforça uma mensagem importante para todas as pessoas do planeta nesta era digital: todo cuidado é pouco.

No século 21, o fluxo de informações que circula na internet é grande e proporcionalmente arriscado em relação à proteção e segurança de dados pessoais. Assim, não prestar atenção a mecanismos de segurança como senhas, atualizações de sistemas e verificação de acesso em etapas pode gerar dor de cabeça, prejuízos financeiros e emocionais.

Gerente de Segurança da Informação e Defesa Cibernética da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), Alander Faustino destaca que por ser um assunto tão sério e importante, a proteção de dados pessoais conta com conjunto de mecanismos: leis, práticas e tecnologias.

Para além da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que busca garantir que informações pessoais de indivíduos como nome, CPF, endereço e dados bancários sejam utilizadas de forma segura e ética, Faustino recomenda que as pessoas se atentem para cuidados no dia a dia.

Ele alerta para um exemplo clássico de erro: usar a mesma senha em diversos dispositivos e serviços. “Se a senha for comprometida, todas as contas vinculadas ficarão vulneráveis. Isso facilita o trabalho de hackers, que muitas vezes testam combinações em vários serviços”.

Brasileiros

Recente pesquisa da empresa de segurança virtual Kaspersky com a consultoria Corpa aponta que 58% dos brasileiros se preocupam com vazamento de dados pessoais. A conclusão é do relatório “Impressões Digitais e sua relação com as pessoas e as empresas”.

O índice representa um avanço importante, avalia o gerente de segurança Alander Faustino. Porém, ele chama a atenção para a necessidade de conscientização, promoção de campanhas de educação em segurança digital e divulgação de ferramentas que ajudem as pessoas a protegerem seus dados no dia a dia.

“Além disso, é essencial que as empresas adotem medidas mais rigorosas para prevenir vazamentos, garantindo maior confiança dos consumidores”, destaca.

Onde reclamar

Com repercussão mundial, o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais objetiva aumentar a conscientização da população e incentivar empresas e governos a adotarem práticas mais seguras no uso e no tratamento de dados pessoais.

“É também uma oportunidade para educar os cidadãos sobre seus direitos e responsabilidades sobre o assunto, promovendo um ambiente digital mais ético e seguro”, avalia Alander Faustino.

Por fim, ele traz uma informação importante em caso de violação de dados pessoais. “O cidadão pode reclamar diretamente com a empresa envolvida, denunciar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou buscar a Justiça para reivindicar direitos”.

O gerente de segurança reforça, ainda, que proteger dados pessoais é proteger a própria identidade e seus direitos. E sugere a vigilância e a informação como aliados da segurança digital. “Esteja sempre atualizado sobre as melhores práticas e ferramentas disponíveis”, recomenda.