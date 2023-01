Procurando a mãe

Zilda Martins de Jesus, 39 anos, está procurando por sua mãe Maria Conceição de Jesus. Ela acredita que sua mãe esteja ainda morando em Santo Antônio do Manhuaçu. Seu pai se chamava Geraldo Antônio Martins. Zilda relata que morou em Santo Antônio do Manhuaçu até os 12 anos, quando foi para Rio de Janeiro com sua irmã, tendo perdido contato com demais familiares. Para situar as pessoas, Zilda conta que tinha um irmão chamado Expedito, que morava na ‘rua da cocada’ e trabalhava em um açougue. Segundo Zilda, Expedito morreu em um acidente na estrada para Ipanema.

Quem souber de alguma informação, que avise via WhatsApp (21) 96600-4794.