Procurados autores de roubo na MG-329

BOM JESUS DO GALHO – A Polícia Militar procura pelos autores de um roubo ocorrido na tarde desta segunda-feira (9) no km 17 da MG-329, córrego do Feijoal, em Bom Jesus do Galho. Os bandidos renderam um motorista e roubaram seu Fiat Uno.

A PM recebeu a informação de que o Fiat Uno, branco com faixas cor laranja, foi tomado de assalto por dois autores em uma moto Honda, modelo CB 300, cor vermelho. Segundo a vítima, 51 anos, os autores ocuparam a via com um objeto artesanal, produzido para furar pneus de veículos, conhecido como “miguelito”, e obrigaram a vítima a parar o veículo e anunciaram o roubo, apontando uma arma para a vítima, e logo após roubaram o carro dela.

Um dos autores fugiu na moto, enquanto o comparsa, no carro. Eles seguiram sentido Quartel do Sacramento, distrito de Bom Jesus do Galho, local onde conseguiram evadir de cerco policial. Outra informação é que a moto usada pelos marginais foi roubada no sábado (7) em Ipatinga.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.