Procurado no Vale do Aço é preso em São Sebastião do Anta

PM informou que se trata de um indivíduo considerado de alta periculosidade

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Emanuel Marcos de Jesus Souza, 20 anos, foi preso na tarde de ontem depois de tentar fugir de uma abordagem policial em São Sebastião do Anta. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar recebeu uma denúncia dando conta que um casal estaria portanto e vendendo drogas nas mediações da praça João Barbosa Neto, no centro de São Sebastião do Anta.

Foi feito rastreamento e a guarnição policial localizou o casal. Emanuel, que é de Ipatinga, foi submetido à busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Durante consulta ao sistema com base nos dados pessoais fornecidos por ele, foi constatado um mandado de prisão em aberto.

O jovem não portava sua carteira de identidade e por isso foi convidado para ir até a delegacia de Polícia Civil, em Inhapim, para esclarecer o fato, no entanto tentou evadir. Segundo a PM, ele resistiu à prisão com empurrões, cabeçadas e unhadas contra os militares. A namorada do jovem, identificada como Maria Clara Magalhães Alves, 18 anos, também agrediu os policiais na tentativa de fuga. Os militares informaram que foi necessária a utilização de técnicas de imobilização e algemação para contê-los.

Conforme a PM, Emanuel tem passagens por roubo, tráfico, receptação, furto e tentativa de homicídio. De acordo com sargento Quirino, o jovem um indivíduo considerado de alta periculosidade e era procurado pelas policias Civil e Militar de Ipatinga.