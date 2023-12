REINALDO MOREIRA ALVES, 42 anos, indiciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores majorada. Encontra-se foragido da justiça com mandado de prisão pendente de cumprimento.

O crime de homicídio qualificado e dos demais foram praticados no dia 02/09/2023, no Córrego do Lage, Caratinga/MG, em desfavor da vítima WANDERSON DA SILVA CAMPOS, 34 anos.