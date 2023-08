Procura-se uma cabra

Desde às 17h último domingo (27) está desparecida uma cabra. Ela sumiu quando estava na propriedade do Zé Ineia, no córrego Boa Sorte, zona rural de Inhapim. Quem encontrar a cabra, favor fazer contato através do WhatsApp (31) 99801-8493. Falar com Apolônio.