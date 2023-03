Procon orienta comerciantes na Semana do Consumidor

CARATINGA- O Procon de Caratinga realizou visitas aos comerciantes tendo como foco a Semana do Consumidor. A ação buscou orientar aos lojistas sobre boas práticas e demais medidas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Cristiano Lopes de Faria, coordenador do Procon afirma que as atividades tiveram resultado positivo. “Estamos fazendo mais uma campanha de conscientização junto ao comércio, aos fornecedores, atender melhor ao consumidor pela questão do preço, se está bem visível, da nota fiscal, se a precificação está de acordo. Notamos que o comércio que está bem relacionado, estamos pegando também o contato do fornecedor, para conciliar a relação entre consumidor e fornecedor para fazer o comércio ficar mais amigável”.

Conforme Cristiano, embora a maior demanda do Procon seja relacionada a assuntos de telefonia e empréstimos, a abordagem buscou uma aproximação com o comércio. “Orientar mais a atender melhor o consumidor. E pelo que tenho notado, isso tem ido muito bem, não tem tido nenhuma reclamação”.

Joaquim Vicente, técnico do Procon, destaca a origem da data em 15 de março de 1962, inspirada pelo presidente norte-americano da época. “Essa data é muito importante para o consumidor e para o fornecedor nessa relação jurídica. É uma data que se inaugurou na época com john Kenedy, esses direitos fundamentais que englobam a parte hipossuficiente, que é o consumidor. Nessa semana específica do consumidor, o Procon buscou orientar aos consumidores sobre algumas práticas consumeristas, com viés mais informativo. Fazer essa ligação entre consumidor e o fornecedor”.

O Procon está situado à Praça Cesário Alvim, ao lado da agência da Caixa Econômica Federal, no antigo Psiu. O horário de funcionamento é das 8h às 18h, sem intervalo para almoço. Contatos podem ser realizados por meio do telefone (33) 3329-8012 ou pelo e-mail [email protected]