Processo de escolha de diretor e vice-diretor de escola estadual

Chapa apresenta proposta para a Escola Estadual Menino Jesus de Praga

CARATINGA- No último dia 10 de junho, às 19h, foi realizada na Escola Estadual Menino Jesus de Praga, reunião para divulgação da proposta de trabalho da chapa inscrita que concorre ao Processo de Escolha de Diretor e Vice-Diretor, com a participação da comunidade atendida e profissionais em exercício na escola.

A chapa conta com a candidata ao cargo de diretora, Ivone da Glória Rodrigues Lopes e as candidatas à função de vice-diretoras, Roseli do Carmo de Souza Nascimento e Maria Laurieves Miranda de Souza (Laurinha).

“Justificamos nossa candidatura acreditando que podemos colaborar e dar prosseguimento ao trabalho já realizado, pois mesmo com a nova rede física, muitos desafios deverão ser superados. O foco estará na aprendizagem não apenas de conteúdo, mas também na valorização de uma postura respeitosa com relação às regras e normas sociais; nas parcerias para desenvolvimento de projetos; e verba para a construção da quadra”, frisam as candidatas.