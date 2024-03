Problemas mecânicos em caminhões afetam coleta de lixo em Caratinga

Alguns internautas entraram em contato com o DIÁRIO relatando a falta da coleta de lixo há alguns dias nos bairros Santo Antônio e Monte Líbano, em Caratinga.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que informou que, devido à quebra de dois caminhões, houve atraso na coleta de lixo. “A situação está sendo resolvida, com um caminhão reparado e outro enviado de Valadares para auxiliar. Prevemos que a coleta seja normalizada até esta tarde. Pedimos a colaboração de todos para não depositarem lixo fora dos horários estabelecidos. Agradecemos a compreensão”, disse.