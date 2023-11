Prisão de delegada que fez live e permaneceu em casa por 31h é decretada

‘Monah é vítima dos excessos da Polícia Civil’, disse a advogada Jucélia Braz ao comentar a decisão. A delegada Monah Zein teve a prisão decretada pela Justiça. A informação foi confirmada pela advogada Jucélia Braz, que representa a servidora, na tarde desta quinta-feira (23 de novembro). Monah segue internada no Hospital da Unimed, na região Leste de Belo Horizonte, após ficar mais de 31 horas reclusa no apartamento dela no bairro Ouro Preto, na Pampulha. “A informação que temos é de que a prisão é por tentativa de homicídio, por causa dos disparos efetuados contra os policiais”, detalhou. A decisão judicial, segundo Jucélia, coloca a delegada, mais uma vez, como “vítima”. “Não ficamos surpresos com a decretação da prisão. Monah é vítima dos excessos da Polícia Civil”.

Os advogados que representam a delegada ainda vão se reunir. “Vamos nos mobilizar para decidirmos quais serão os nossos próximos passos”. Por estar internada, a delegada vai ficar sob escolta policial. “Não há previsão de alta. Os médicos não divulgaram os procedimentos que foram realizados. A última informação que tive é de que ela está no Centro de Terapia Intensiva (CTI)”.

A mãe da delegada, que viajou de São Paulo até a capital mineira, acompanha a filha na unidade de saúde. “Ela nos relatou que ficou muito incomodada hoje, pois antes da decretação da prisão da filha ela foi revistada pelos agentes que estavam desde a quarta por lá”. Um pronunciamento será feito pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quinta-feira, a respeito do caso envolvendo a servidora da instituição.

