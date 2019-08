Principais exames médicos importantes para detecção de problemas de saúde em mulheres

Saiba quais exames são essenciais para a manutenção da saúde da mulher e tire suas principais dúvidas sobre o assunto.

Exames médicos são ferramentas essenciais para prevenir e contribuir com o tratamento de uma série de doenças.

Quando se fala em saúde da mulher, existem alguns exames ainda mais cruciais para manter a saúde em dia.

Pronta para entender mais sobre o assunto? Continue sua leitura até o final!

Por que fazer exames?

Detectar alterações precoces nos exames pode ser crucial para a manutenção da saúde e da vitalidade, principalmente em situações que o tempo é muito importante para a evolução da doença.

Por isso, fazer exames periodicamente (sobretudo os listados como mais importantes) deve ser item obrigatório para qualquer mulher, colocando sempre a saúde em primeiro lugar.

Além da prevenção, caso já exista alguma condição patológica existente, os exames podem ser essenciais para que o médico defina o principal tratamento para o problema em questão, aumentando ainda mais a longevidade feminina.

Quais são os exames mais importantes?

Pensando na saúde da mulher, fizemos uma lista com os exames mais importantes para manter o monitoramento e a saúde em dia:

Exame Papanicolau (preventivo anual)

Indicado para mulheres acima dos vinte anos, ou que já iniciaram as relações sexuais, o exame de Papanicolau é item anual obrigatório.

O principal objetivo do exame é encontrar e/ou analisar alterações no colo do útero, prevenindo e identificando complicações mais sérias, como lesões no colo do útero, cistos e miomas.

Além disso, o exame é item número um para prevenir o câncer do colo de útero.

Raio-x

Os exames de raio-x podem ser indicados para uma série de situações e regiões do corpo.

Para mulheres, os mais recomendados são:

Mamografias: As mamografias são um tipo especial de exame de raio X que examinam o tecido mamário em busca de irregularidades ou para avaliar complicações. Geralmente são usados para prevenir e tratar problemas mamários, como cistos e câncer de mama.

A partir dos 30 anos sua realização é obrigatória, mas pode ser realizada antes, principalmente em casos com histórico familiar de problemas na mama.

Exame para o sistema reprodutor: Quando a mulher precisa analisar mais profundamente o seu sistema reprodutivo (em casos de gravidez ou infertilidade), raios-x podem ser indicados, principalmente em contraste.

Além disso, várias outras demandas podem ser tidas para o raio-x, como: problemas no trato digestivo, infecções pulmonares, cardiopatias e alguns tipos de tumores (sendo comuns para homens e mulheres).

Exame do toque nas mamas

O exame do toque mamário pode ser importante para indicar cistos palpáveis e também alterações fibrocísticas na mama. As mamas fibrocísticas geralmente incluem dor, cistos e nódulos não decorrentes do câncer, mas que podem afetar a qualidade de vida da mulher.

O toque também é crucial para prevenir o câncer de mama, devendo ser realizado pela mulher (de maneira frequente) e também pelo seu médico. Em casos notórios de qualquer alteração mamária, sempre procure o seu médico.

Além de procurar corpos estranhos, deve-se levar em consideração também o tamanho da mama, vendo se ela está alterada ou com inchaço fora do normal.

Ultrassom

Não é só para mulheres grávidas que o ultrassom é importante.

Tais exames podem indicar cistos mamários e condições como fibroadenoma (lesão benigna e nodular na mama).

Além disso, podem diagnosticar corretamente problemas da tireoide, mantendo a saúde da glândula em dia.

Densitometria óssea

Acima dos 35 anos de idade, é importante iniciar a análise da densitometria óssea.

Tal exame avalia a presença de osteoporose e pode prevenir sérios danos para a saúde da mulher.

Com a chegada da menopausa, o risco de osteoporose é ainda maior, fazendo com que o cuidado seja redobrado.

Exames da tireoide

A tireoide é uma glândula que geralmente apresenta mais doenças e complicações em mulheres do que homens, por isso, seu controle é essencial em mulheres, principalmente a acima dos 30 anos ou para quem já tem histórico familiar preocupante.

Além dos exames de rotina envolvendo a glândula, como ultrassom e exames de sangue (para análise dos hormônios tireoidianos), esteja sempre atenta ao surgimento de nódulos no pescoço.

Os exames mais indicados geralmente são: análise do T3, T4, TSH e ecografia da tireoide.

Colonoscopia

Principalmente a partir dos 50 anos (ou após a menopausa) é importante estar de olho nos tumores do intestino grosso e reto, realizando prevenção pela colonoscopia.

Exames cardiológicos

Caso haja indicação médica, sobretudo para hipertensão, exames como MAPA (mapeamento da pressão arterial) podem ser realizados, assim como outras análises cardiológicas (principalmente de exames de sangue ou imagem).

Mas em geral, é importante que a mulher mantenha em dia seus exames de colesterol, mantendo-o sob controle e diminuindo de maneira drástica as chances de AVC e infarto.

Os problemas cardíacos costumam ser redobrados com o passar da idade (devido a alteração dos níveis hormonais femininos), por isso, manter as análises em dia é prezar pela saúde!

Urocultura

A cistite é uma inflamação na bexiga muito comum em mulheres. Frequentemente ela é confundida com a infecção urinária. Mas apesar dos sintomas similares, não se tratam da mesma coisa.

Por isso, a urocultura se torna essencial nesse processo, sendo possível identificar (ou não) organismos causadores de doenças e focar em um melhor tratamento para cada patologia, sem prejudicar a saúde da paciente com o uso de remédios ineficientes e inadequados.

Exames de sangue de rotina

A não ser que hajam outras indicações médicas, todas as mulheres deveriam realizar pelo menos anualmente as seguintes análises sanguíneas:

Glicose;

Colesterol;

Enzimas do fígado (transaminases);

Ácido úrico;

Hemograma;

Ureia e creatinina;

Eletrólitos (como Sódio, Potássio, Fósforo e Cálcio);

Proteínas em geral.

Outros aspectos importantes

Realizar os exames mais importantes periodicamente é prezar pela saúde.

Lembre-se que a prevenção é sempre a melhor opção e é sempre melhor estar bem informada e saber das coisas precocemente.

Por isso, não esqueça dos seus exames frequentemente. Mesmo que o dia a dia seja corrido, coloque a sua saúde no patamar.

Gostou do conteúdo de hoje sobre os exames mais importantes para a saúde da mulher? Comente logo abaixo sua opinião sobre o assunto.