Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MGv

Parque do Ibitipoca completa 50 anos

Há 50 anos, em Ibitipoca não tinha nada. Uma vila remota, escondida do mundo pela subida tortuosa da serra. Abençoada pela Igreja Matriz e pelos cruzeiros, construídos pelos moradores na então Serra Grande, como era conhecido o local onde hoje fica o Parque Estadual do Ibitipoca. Terra de plantação e criação de gado, mas também rica biodiversidade, cachoeiras de águas acobreadas, grutas e paisagens naturais que não passaram despercebidas. No dia 4 de julho de 1973, foi assinado o decreto que instituiu no distrito de Conceição de Ibitipoca, em Lima Duarte, o parque estadual. Para celebrar o aniversário de 50 anos, um evento aberto ao público será realizado no parque nesta terça-feira. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cidades terão “Patrulheiros Ambientais”

O Programa de Educação Ambiental foi estabelecido e regulamentado pela Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2013 e tem como objetivo estimular estudantes dos 4º e 5º anos do ensino fundamental das escolas das redes públicas e particulares do Estado de Minas Gerais a serem competentes e hábeis para a adoção de comportamentos socioambientais, a fim de contribuir para a preservação ambiental, sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida. O Programa está sendo implantado em escolas de São Lourenço e Caxambu. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Aluna de Ouro Preto é destaque em robótica

Aluna do 2º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) na Escola Estadual Professora Maria do Carmo Almeida, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, Lara Rossini é uma apaixonada por robótica, que encontrou nos componentes formativos de Tutoria, Tecnologia da Inovação e Práticas Comunicativas e Criativas, pertencentes ao currículo do Novo Ensino Médio (NEM), a possibilidade de desenvolver projetos práticos. A Secretaria de Estado de Educação investiu R$ 27 milhões, desde 2021, para que escolas estaduais que oferecem o ensino médio possam adquirir materiais do chamado “kit robótica”. (Andradas Hoje – Andradas)

Prefeito de Poços contesta Censo

O prefeito Sérgio Azevedo contestou os números do Censo para Poços de Caldas. Ele disse não entender como é feita a pesquisa e chegou a afirmar que vai fazer uma pesquisa própria para levantar os verdadeiros números da cidade. Segundo os dados, a cidade apresentou um crescimento populacional de pouco mais de 7% desde 2010, atingindo a marca de 163.742 habitantes. O diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, Paulo César Silva também contestou os números. Para ele a cidade facilmente tem mais de 200 mil habitantes, na pior das hipóteses chega a mais de 190 mil moradores. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Fundação restaura instrumentos

Visando garantir mais segurança, qualidade no ensino e ampliar as possibilidades de acesso à música, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realizou a restauração de 13 instrumentos de sopro e garantiu kits de cordas para a Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo”. Os materiais foram entregues aos professores em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira, 29, com participação do prefeito de Araxá, Robson Magela. A cerimônia contou ainda com as presenças da presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, da diretora da Escola de Música, Márcia Balieiro, e equipe, do presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, e demais servidores da FCCB. (Correio de Araxá – Araxá)

Caratinga já aplicou 29.378 doses da vacina

Segundo dados do Ministério da Saúde, Caratinga já aplicou 29.378 doses da vacina contra influenza. O público-alvo é de 36.553 pessoas. Os dados são da plataforma LocalizaSUS, que também indicou que a cobertura vacinal entre gestantes, idosos, puérperas, trabalhadores de saúde e professores está em 74,34%. Esses são grupos considerados prioritários para a vacinação. A meta é imunizar 90% da população. O Brasil registrou mais de 50 milhões de doses aplicadas contra a gripe. O Ministério da Saúde alerta que a imunização é fundamental, porque reduz a carga da doença, especialmente em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Arraiá animará Ouro Negro

Sucesso em todos anos, o Arraiá de São Sebastião animará a comunidade do Bairro Ouro Negro e adjacentes em três dias de festa: 21, 22 e 23 de julho. O evento ocorrerá na praça da Igreja Matriz São Sebastião, com shows, comidas típicas e quadrilha. De acordo com a programação da festa, no dia 21, haverá show com a dupla sertaneja Marlon e Márcio. No dia 22, a apresentação musical será da Família Lino e, no dia 23, o cantor Cássio Aquino é quem subirá ao palco. A animação do Arraiá ficará por conta dos apresentadores Vanderlei de Castro e Vanderli Santos. O evento é uma promoção da Paróquia São Sebastião. (O Pergaminho – Formiga)