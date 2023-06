Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Caeté aciona MP para evitar fake news

Diante das notícias infundadas que circularam recentemente na internet a respeito do Centro Multigeracional, o prefeito Lucas Coelho protocolou um requerimento no Ministério Público de Minas Gerais, entregando toda a documentação referente aos projetos e ao processo licitatório aberto pela Prefeitura de Caeté para a execução das obras do prédio. A construção do Centro Multigeracional será financiada pela iniciativa privada, sendo que a execução dos trabalhos ficará a cargo da Prefeitura e os recursos serão depositados no Fundo da Pessoa Idosa. Publicações na web alegavam superfaturamento, utilizando dados errôneos. (Jornal Opinião – Caeté)

Sedese no encontro de gestores do Norte

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social realizará, nesta sexta-feira, 16, no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams), em Montes Claros, o Encontro Regional de Gestores. O encontro terá a participação da secretária da pasta, Elizabeth Jucá, como também de prefeitos de municípios do Norte de Minas. A reunião tem como objetivo debater sobre as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria na região e o Cimams é parceiro em sua realização, tendo como público alvo: prefeitos, gestores e técnicos municipais de desenvolvimento social. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Oficina de Marketing em Uberaba

Será oferecida em Uberaba, na próxima quarta-feira. 21, uma oficina gratuita de Planejamento em Marketing Digital. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Uberaba, por meio da Sala Mineira do Empreendedor, em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), apoio do Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande (Cigra) e Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O evento será das 18h30 às 21h30, na sede da Fiemg. A oficina é voltada para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e empreendedores. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Atendimentos oftalmológicos em S. Lourenço

Um projeto itinerante do Sesc em Minas vai disponibilizar mais de 500 atendimentos oftalmológicos gratuitos em São Lourenço. Desde ontem uma Unidade Móvel do MedSesc Oftalmologia realiza consultas e cinco tipos de exames na cidade. Os atendimentos vão ocorrer até o dia 6 de julho. De acordo com o Sesc em Minas, os atendimentos vão ocorrer na unidade móvel, que é um caminhão de 11 metros. O objetivo, segundo a entidade, é analisar as condições visuais do paciente, detectar possíveis doenças e prevenir para que problemas oculares graves não ocorram. (Diário Regional – Pouso Alegre)

INB fiscaliza barragens de Caldas

Com a promulgação da Lei 14.514, em dezembro de 2022, a Agência Nacional de Mineração (ANM) adquiriu o papel de regulamentar e fiscalizar as estruturas de mineração pertencentes às unidades das Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Em decorrência dessa nova legislação, no dia 7 de junho, a INB incluiu a Barragem de Rejeitos e, posteriormente, no dia 12 de junho, a Barragem D4 da Unidade em Descomissionamento de Caldas (UDC) no Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM). Ambas as barragens foram classificadas no nível 1 de emergência, o menor nível na escala de três níveis. (Jornal Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Guaranésia ganha emissora de rádio

Foi inaugurada a Rádio Mix Sul de Minas e a mais nova emissora que vai atender Guaranésia e região. A emissora está transmitindo seu sinal para aproximadamente 20 cidades e já tem planos para expansão. O projeto do engenheiro prevê o sinal sendo entregue de forma satisfatória para aproximadamente 40 cidades do Sul e sudeste de Minas Gerais e leste paulista. Com mais de 25 anos de tradição, a Mix lidera a audiência no segmento jovem-adulto qualificado, oferecendo ao mercado anunciante uma audiência de real poder de consumo. A maior plataforma de conteúdo de entretenimento do Brasil e dentre os principais pilares da Mix está a música, com ampla cobertura nacional. (Folha Regional – Muzambinho)

MP apura desvio na Santa Casa

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio do MP do Rio de Janeiro, deflagrou a Operação No Mercy, para apurar suposto desvio milionário de recursos públicos recebidos pela Santa Casa de Misericórdia Juiz de Fora. As investigações da 22ª Promotoria de Justiça de Juiz de Fora e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste motivaram a indisponibilidade de bens que somam mais de R$ 8,5 milhões, afastamento de cargos e empregos, sequestro de imóveis, além de mandados de busca e apreensão, cumpridos em Juiz de Fora e na cidade do Rio. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)