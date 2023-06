Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Saneamento trata apenas 8,3% no Rio Doce

Um levantamento realizado pelos comitês integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce), a partir da atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia (PIRH-Doce), mostrou que a baixa cobertura dos serviços de saneamento básico ainda é um dos principais problemas para a recuperação ambiental do território da bacia do Rio Doce. Atualmente, apenas 8,3% dos cerca de 295 milhões de metros cúbicos de efluentes coletados nos 228 municípios da bacia são tratados. Todos os anos, mais de 270 milhões de metros cúbicos são lançados, sem tratamento, nos cursos d’água. As redes coletoras de esgoto alcançam apenas 23,5% da população. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Voos Zona da Mata passaram a ter 72 lugares

Os voos da Azul partindo do Aeroporto Regional da Zona da Mata com destino a Belo Horizonte passaram a contar com 72 lugares. Conforme a companhia aérea, a nova aeronave responsável pela rota, ATR-72, também fará o trajeto mais rápido, em 50 minutos. Desde dezembro, as viagens do Aeroporto Regional para Belo Horizonte eram realizadas por aeronaves tipo Caravan, com capacidade para nove pessoas. O percurso, até então, era feito em 1h15. A novidade também vai aumentar de três para quatro a frequência semanal de voos. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Empreendedorismo feminino em Campanha

Foi realizado no Museu Regional um emocionante evento de networking como parte do projeto “Elas Empreendem”, da Prefeitura da Campanha. Com foco no empreendedorismo feminino, a 6ª Edição do projeto da Sala Mineira do Empreendedor e da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação proporcionou uma plataforma para as empreendedoras inscritas mostrarem seus produtos e serviços. Durante o encontro, as participantes tiveram a oportunidade de trocar informações e experiências, fortalecendo suas conexões e ampliando suas redes de contatos. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Bombeiros e PM realizam sonho de Sophia

Os bombeiros e Polícia Militar fizeram a alegria da pequena Sophia, no final da tarde desse domingo, 4, no bairro Paulo VI, em Lafaiete. Com o intuito de fazer a alegria da menina e tornar essa data mais especial, os familiares convidaram as duas corporações para comemorarem junto com ela, o seu sétimo ano de vida. Os militares foram recebidos com muito entusiasmo por todos presentes na festa. Sophia ainda teve oportunidade de conhecer o interior do tão admirado caminhão dos Bombeiros. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Seminário SIM atrai 148 participantes

O Seminário “Serviços de Inspeção Municipal e Selo Arte” realizado na quarta-feira, 31 de maio, no Salão Nobre do Unifor, atraiu 148 pessoas de 40 municípios dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sendo gestores municipais e de consórcios, servidores públicos municipais e estaduais, médicos veterinários, responsáveis técnicos de empresas, produtores e acadêmicos. O evento foi promovido pelo Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM), em parceria com o Unifor e com a Seapa (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e suas vinculadas (Emater, Ima, Epamig). (O Pergaminho – Formiga)

Fabricianense lança seu primeiro álbum

O artista independente Allysson Miranda, conhecido como Macro-Jê, lançou na sexta-feira, 2, seu primeiro álbum de música instrumental: Brises. As composições, inspiradas na arquitetura do Centro de Belo Horizonte, foram criadas durante o período de distanciamento social, necessário devido à pandemia de covid-19. Allysson é natural de Coronel Fabriciano, cidade em que morou até os 18 anos de idade. Em sua jornada, passou por Itabira, onde estudou música na Escola Livre daquela cidade e hoje, aos 31 anos, mora na capital mineira. As músicas instrumentais do álbum, segundo Macro-Jê, foram inspiradas na arquitetura de BH e em memórias vividas durante o isolamento social. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Cetas recebeu mais de dois mil animais

Os Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) são empreendimentos aptos a receber, identificar, marcar, triar, avaliar e recuperar espécimes da fauna silvestre nativa e da exótica. Em levantamento realizado pela Diretoria de Proteção à Fauna Silvestre do Instituto Estadual de Florestas (IEF), em 2021, foram identificados cerca de 60 locais classificados como Cetras e Cetas no Brasil. Desses, 24 são do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). No Cetas da cidade, foram recebidos 2.061 animais silvestres em 2022, dos quais 1.423 foram reintroduzidos à natureza, quase 70%, conforme a Semad. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)