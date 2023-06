Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Pirapora terá que pagar indenização

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o município de Pirapora a indenizar um rapaz de 17 anos em R$ 50 mil, por danos morais, e a pagar a ele uma pensão vitalícia de três salários mínimos. A turma julgadora entendeu que a equipe médica do hospital da cidade foi negligente no procedimento do parto e permitiu que a genitora com HIV transmitisse o vírus para o filho. A mãe ajuizou a ação em 2009, em nome do menino. Ela sustentou que, em setembro de 2004, encaminhou o resultado de exame sorológico. Em dezembro foi realizado o parto, segundo a mulher, sem a estrutura e segurança necessárias para que se pudesse impedir a contaminação da criança pelo vírus. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Cemig obrigada a cessar interrupções

Por decisão da Justiça da Comarca de Cruzília, a Cemig terá que tomar providências para cessar as interrupções de energia nos municípios de Cruzília e Minduri. Caso prazo não seja cumprido, companhia terá que pagar R$ 5.000,00 por episódio e o mesmo valor como multa por hora de atraso nos restabelecimentos de energia, nos prazos fixados pela Resolução Normativa Aneel. A decisão liminar foi proferida pelo juiz Fábio Garcia Macedo Filho, que acatou uma proposta de ação civil pública com tutela de urgência pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em desfavor da Cemig. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Sindicato vai sediar etapa de circuito

O Sindicato Rural de Além Paraíba estará sediando, no dia 24 de junho, a partir das 9 horas da manhã, mais uma etapa do 7º Circuito Caminho Novo de Copas de Marcha, competição credenciada pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. Vale ressaltar, em 15 de abril foi realizada no município mineiro de Descoberto uma etapa correspondente ao evento que estará sendo realizado em terras alemparaibanas. Segundo os organizadores da competição os animais vencedores da etapa estarão classificados para a Exposição Nacional da raça que acontecerá em julho, em Belo Horizonte. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Zema visita Hospital Universitário

O governador Romeu Zema realizou, na semsna que passou, a terceira visita ao Hospital Universitário Sagrada Família (HUSF), em Araguari. Acompanhado por alguns deputados, dentre eles Deputado Estadual Doorgal Andrada, pelo Prefeito Renato Carvalho e pelo Reitor e Presidente do Hospital, José Júlio Lafayette, Zema ressaltou a importância do hospital na profissionalização dos estudantes da área da saúde, bem como a relevância que o Sagrada Família vai proporcionar para a saúde de Araguari e toda a região. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá realiza manutenção de sinalização

A Prefeitura de Araxá está realizando a manutenção da sinalização vertical e horizontal em ruas e avenidas da cidade. O secretário Daniel Rosa afirma que a manutenção e melhoria da sinalização é muito importante para garantir um trânsito mais seguro. O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. Nas vias também estão sendo instaladas novas placas de regulamentação, de advertência e indicativas. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Unicapa vai asfaltar Caeté/Morro Vermelho

A Secretaria Municipal de Administração homologou a empresa Unicapa – União dos Aplicadores de Pavimento Asfáltico Ltda – que apresentou a proposta mais vantajosa, para executar os serviços de pavimentação asfáltica para o Morro Vermelho. A pavimentação vai ser com aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), drenagem pluvial e sinalização viária da estrada que liga Caeté ao distrito de Morro Vermelho, com fornecimento de material e mão de obra, com extensão de 5.718,04 metros. (Jornal Opinião – Caeté)

Concurso recebe 5 vezes mais inscrições

Os vencedores só serão conhecidos em agosto, mas a Academia de Ciências e Letras de Ouro Branco (Aclob) já tem excelentes motivos para comemorar. De acordo com o presidente executivo da Aclob, o ator, diretor, dramaturgo e pedagogo Marco Antônio da Cruz, a edição 2023 recebeu cinco vezes mais material que a anterior. O Concurso surgiu como “Concurso de Prosa e Poesia Estudantil “Cidade de Ouro Branco”, em 2007. Em 2008, tornou-se Concurso Literário “Cidade de Ouro Branco”, já com as categorias Estudantil e Nacional, e em 2010 acresceu à categoria Inter­na­cio­nal. Os vencedores receberão certificados de participação e publicação em formato físico e online. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)