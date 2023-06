Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Um óbito a cada 10 acidentes na 040

Umas das principais rodovias que cortam Minas Gerais, a BR-040 apresentou aumento de quase 10% no número de acidentes registrados nos quatro primeiros meses de 2023 em relação a igual período do ano passado. O trecho que passa pelo estado, de 830 quilômetros, contabilizou 576 acidentes e 56 óbitos até 30 de abril, enquanto no mesmo período em 2022 foram 525 ocorrências e 50 mortes, de acordo com o Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ambos os períodos indicam que a rodovia tem registrado uma morte a cada 10 acidentes. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Teófilo Otoni faz 2º Mutirão da Pele

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Teófilo Otoni realizou mais um Mutirão da Pele, com meta de zerar fila para a demanda de dermatologia do município. Numa parceria entre Faculdade ISMD (Instituto Superior de Medicina MG) e Prefeitura de Teófi lo Otoni, somente no primeiro dia,foram iniciados os atendimentos de mais de 700 pacientes. Para receber os pacientes com conforto e cuidados, 120 profissionais da área dermatológica envolvidos, entre médicos e enfermeiros que vieram de Belo Horizonte para atender à população, junto com os profissionais da saúde da cidade. A meta desta força tarefa era atender mais de 2 mil pessoas. Até às 15h de sábado, mais de 1.500 pessoas já haviam sido atendidas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Câmara de Fabriciano atacada por hakers

A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano emitiu um comunicado nesta segunda-feira, 29, informando um ataque a seus computadores. Após avaliação de especialistas concluiu-se que na verdade nosso sistema sofreu um ataque de ransomware. Os sistemas de atendimento ao público não foram comprometidos, apenas redes internas utilizadas por funcionários seguem fora do ar ou com alguma dificuldade de acesso. Técnicos da Câmara estão atuando em conjunto com profissionais especializados para detalhar a invasão e restabelecer os sistemas afetados. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Balonismo arrecada alimentos

A 2ª Copa do Brasil de Balonismo arrecadou mais de duas toneladas de alimentos para a Associação do Amor (tratamento contra o câncer) de Araxá durante os dois dias do Night Glow, atração noturna, com apresentação dos balões de ar quente e aberta ao público, que abrilhantou ainda mais o evento, contribuindo com a principal finalidade do show. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, o evento conseguiu unir lazer à solidariedade. “O Night Glow é um espetáculo magnífico, que atraiu um grande público e com isso conseguimos arrecadar mais de duas toneladas de alimentos que ajudarão diversas pessoas que estão na luta contra o câncer”, ressalta. (Correio de Araxá – Araxá)

Talentos premiados no Festival de Itabirito

Grandes talentos da música brasileira se reuniram no último sábado, 27 de maio, durante a final do 3° Festival da Música de Itabirito. Além da apresentação dos 20 finalistas, que cantaram suas canções no palco montado no Complexo Turístico da Estação para apreciação dos jurados, o público curtiu também o show da banda Onze:20. O evento, promovido pela Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, distribuiu aos ganhadores R$54 mil. O Festival atraiu a atenção de artistas de 95 municípios de 11 estados. Além da premiação para os campeões do Festival, cada um dos 20 finalistas recebeu R$1,2 mil em razão da classificação à grande final pela classificação. (O Liberal – Ouro Preto)

Eletrobras valoriza relação com Minas

O Lago de Furnas, também conhecido como Mar de Minas, é fonte de vida, inspiração e prosperidade para os mineiros. Este é o mote da campanha “Onde a nossa energia se encontra”, criada pela agência Artplan para mostrar a relação intrínseca entre a Usina Hidrelétrica de Furnas, pertencente à Eletrobras Furnas, subsidiária da Eletrobras, com a população das cidades banhadas pelo lago e, consequentemente, com todo o Estado de Minas Gerais. Para a campanha foram criados dois comerciais de 30 segundos, cada, tendo como pano de fundo cenário de exuberante beleza do Lago de Furnas. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Dia Mundial do Meio Ambiente em Uberaba

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, na próxima segunda-feira, 5, a Prefeitura de Uberaba, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), preparou diversas atividades de Educação Ambiental que vão desde a sexta-feira, 2, até o dia 30 do mês. Alunos das Escolas Municipais João Alvarenga (Conquista-MG) e Professora Geni Chaves vão visitar o Parque Municipal Mata do Ipê, nos dias 2 e 14 próximos. Serão abordados assuntos relacionados ao ecossistema, meio ambiente natural e meio ambiente antropizado, fauna e os ciclos da água e da árvore. Os estudantes terão a oportunidade de participar de atividades práticas de observação com lupa de briófitas, liquens e minhocas. (Jornal de Uberaba – Uberaba)