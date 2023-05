Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Heineken lança pedra de sua fábrica em Passos

O Grupo Heineken celebrou lançou nesta quinta-feira, 25, a pedra fundamental da construção da unidade da cervejaria em Passos. O evento simbólico contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do prefeito de Passos, Diego Oliveira, do presidente do Grupo Heineken, Maurício Giamellaro, do vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativas da cervejaria, Mauro Homem e de autoridades locais. Segundo o governador, Romeu Zema, a primeira unidade produtiva da companhia holandesa em Minas prevê a geração de 350 empregos permanentes e 11 mil indiretos, com investimentos de aproximadamente R$ 2 bilhões e geração de até 2 mil empregados no pico da construção. (Folha da Manhã – Passos)

Educação financeira em Ipatinga

Na semana que passou foi realizado o curso de educação financeira para os professores e demais profissionais que atuam na rede municipal de ensino de Ipatinga. O evento, conforme a administração pública, ocorre no teatro Zélia Olguin, no bairro Cariru. Essa formação, que teve início na segunda, 22, e se estende até nessa sexta-feira, 26, é uma continuidade dos direcionamentos da Lei nº 4.312, de 26/01/2022, que institui em Ipatinga a temática do empreendedorismo na rede municipal de ensino. O foco é a promoção da cultura empreendedora, e as atividades contam com a parceria do Sebrae. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Usiminas promove contação de histórias

Mais de 60 profissionais de educação da rede pública de ensino de Itaúna participaram de uma palestra de capacitação, resgate e valorização da técnica de contação de histórias no processo de desenvolvimento das crianças. A oficina, conduzida pela storyteller, arte-educadora e produtora cultural Raquel Vieira em palestra show do projeto Parque de Histórias, contou com patrocínio da Mineração Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Itaúna. A iniciativa também visitou escolas da região, com espetáculos focados nas histórias populares universais e na cultura brasileira. (Jornal Integração – Itaúna)

Santa Vitória no Mapa do Turismo

Os primeiros resultados do trabalho intensificado pela Prefeitura de Santa Vitória, em divulgar o potencial turístico e as atividades culturais, já estão aparecendo, com êxito. Por meio de um trabalho da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Santa Vitória passou a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro em 2023, por meio do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo. A certificação, atualizada pelo Ministério do Turismo para o ano de 2023, reúne os municípios que comprovaram ter aptidão efetiva para o turismo e que fazem do setor, ferramenta estratégica para o desenvolvimento econômico da cidade. (Jornal Folha da Região – Ituiutaba)

Liberdade realiza Feira do Agricultor

A Prefeitura de Liberdade realizou no domingo, 21 de maio, a Feira do Agricultor e Artesão com muita alegria e diversão. O evento foi realizado na Praça Maria Paiva, Centro de Liberdade, e contou com barracas de artesanatos, comidas típicas e produtos rurais, bem como contou com a presença dos munícipes para prestigiar a festa. Os presentes também puderam participar do show de prêmios em benefício aos Amigos dos Animais. Em um dia especial, o animado forró dos Pererinhas movimentou a todos finalizando o prazeroso momento. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Ouro Preto tem redução na água

Após dois anos e meio de intenso trabalho político, administrativo e jurídico, o prefeito Angelo Oswaldo anunciou hoje, 23, a readequação do contrato do município de Ouro Preto com a Saneouro, responsável pelos serviços de água e esgoto. Entre as mudanças implementadas estão a redução de 28% na tarifa de água residencial para consumo até 10 m3, ampliação da tarifa social, com possibilidade de incluir até 10 mil famílias, criação da tarifa filantrópica para instituições beneficentes como a Santa Casa e o Lar São Vicente de Paulo, e o estabelecimento de novas metas contratuais. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Escola de Artes promove oficinas

A Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas através da Escola de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria – Sica, vai realizar neste sábado, 27 de maio, as oficinas de confecção de tapetes processionais de Corpus Christi. A ação é uma preparação para a procissão de Corpus Christi que este ano será realizada no dia 8 de junho. Quem participar das oficinas poderá aprender técnicas para confecção dos tapetes que tradicionalmente ornamentam as ruas na solenidade da Igreja Católica. O ofício de confeccionar tapetes de Corpus Christi é registrado como patrimônio imaterial do município desde 2010 quando a tradição teve esse reconhecimento. (Jornal Diário – Pará de Minas)