Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Médicos fazem paralisação em Ipatinga

Os médicos que atuam no Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, fazem nesta quarta e quinta-feira, 25, dois dias de paralisação nos atendimentos eletivos. Na terça-feira, o Corpo Clínico divulgou comunicado reafirmando a suspensão das atividades. “Os médicos que integram o Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha comunicam à população de Ipatinga e do Vale do Aço que farão uma ‘Segunda Paralisação De Advertência’, de modo que não serão realizados atendimentos em consultório, exames e cirurgias eletivas”. Na mensagem, os profissionais relatam que há mais de um ano tentam negociar com a instituição melhorias nas condições de trabalho. (Diário do Aço – Ipatinga)

Bom Pastor divulga conquistas

O Hospital Bom Pastor – HBP – da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – Fhomuv – foi selecionado para integrar a Rede de Conexão da 2ª fase do Projeto ReConecTAR – Trabalho com Alegria e Resiliência. O projeto é uma iniciativa do Instituto for Healtcare Improvement e Hospital Sírio Libanes com patrocínio da Johnson & Johnson. O objetivo é melhorar a percepção de bem-estar, satisfação, resiliência, engajamento e participação nas decisões locais no trabalho diariamente. “Melhorar a satisfação do colaborador para que ele possa trabalhar com alegria”, explica Carla Bianca Pereira de Paiva, chefe do Serviço de Desenvolvimento de Pessoal do HBP. (Gazeta de Varginha)

MPF pede penhora de universidade

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça a penhora do faturamento do Centro Universitário Unibrasília. A instituição sucedeu o Instituto de Ensino Superior do Centro Oeste (Iesco), cujos ex-diretores foram condenados por improbidade administrativa por oferta irregular do curso de filosofia, em Uberlândia. De acordo com o ministério, o pedido de penhora tem como objetivo garantir o pagamento das indenizações devidas aos alunos prejudicados. Os cálculos demonstram que os condenados devem mais de R$ 2 milhões. A petição do MPF requer a fixação do percentual de penhora de 7% do faturamento mensal. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Circuito revela riqueza de bairro em Uberaba

A 5ª etapa do Circuito Viva o Centro acontece neste sábado, 27, a partir das 9 horas no bairro Fabrício em Uberaba. O trajeto começa na Igreja Santa Terezinha e segue até o Casarão Dornfeld, com visitação ao busto da Princesa Isabel. Na praça Santa Terezinha e imediações existem bons exemplos de requalificação imobiliária, onde casarões e prédios antigos foram transformados em pontos comerciais. Outro local a ser visitado é a fachada do casarão localizado na Rua Ricardo Misson, que hoje faz parte do Edifício Colonial. Na mesma via, o Edifício Senador, outra edificação em situação semelhante. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Centro tem 181 vagas em Pouso Alegre

O Centro de Apoio ao Cidadão (CAC), em Pouso Alegre, está com 181 oportunidades de trabalho em aberto em 40 áreas de trabalho diferente. Grande parte das vagas é para Operador Logístico I em uma multinacional de logística. A função é responsável pela movimentação e montagem de paletes. Já outra multinacional, do setor de alimentos, oferece 57 vagas em diferentes ocupações dentro da empresa. O serviço de balcão de empregos é oferecido em parceria com a Associação Comercial de Pouso Alegre (Acipa). O CAC fica no prédio da Câmara Municipal de Pouso Alegre. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Ovos de dinossauro estudados pela Uemg

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) campus Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, se tornou guardiã de tesouro paleontológico: ovos fossilizados de crocodilomorfos, grupo de répteis que viveu no período Cretáceo, há cerca de 80 milhões de anos. Os fósseis foram descobertos em Monte Alegre de Minas, região do Triângulo Mineiro, durante as obras de duplicação da BR-365, realizadas pela Ecovias do Cerrado, e doados à Uemg em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 22. O ninho foi encontrado imerso em rochas sedimentares conhecidas como arenitos, que estão associadas à formação geológica chamada Vale do Rio do Peixe. De acordo com especialistas, o achado é relevante pois indica que há 80 milhões de anos a região possuía um ambiente completamente diferente do Cerrado que conhecemos hoje. (Jornal Poços Com – Poços de Caldas)

Pará de Minas será sede de Projeto

Em breve, Pará de Minas será polo oficial do Projeto de Integração e Desenvolvimento Brasil/França. O programa tem como objetivo a formação cidadã e o avanço educacional de jovens atletas, e possibilitará a criação de um núcleo de desenvolvimento do handebol no Município, com treinamento de jogadores e formação de técnicos. A parceria entre a Prefeitura de Pará de Minas, a Federação Mineira de Handebol, o Comitê de Integração e Desenvolvimento Brasil/França e o Clube Francês PAUC foi oficializada na manhã do dia 8 de maio, na Estação Cultural, durante a cerimônia de apresentação do projeto da academia francesa de Handebol. O Prefeito Elias Diniz ressaltou a importância desse projeto, que promoverá também a cultura e o turismo do Município. (Jornal Diário – Pará de Minas)